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Лукашенко назвал «великим достижением» модернизацию деревообработки, чей долг составляет $1 миллиард
19.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Посещая в пятницу Гродно, правитель продемонстрировал свой уровень понимания экономики.
Говоря о модернизации молочных предприятий, Александр Лукашенко заявил:
– Это одно из великих достижений Беларуси наряду с деревообработкой.
Кадр с горящими долларами в фильме «Черный рыцарь»
По любопытному совпадению в пятницу вышло интервью с уже бывшим главой «Банка развития» Андреем Жишкевичем, в которого журналист
Вот что ответил банкир:
— Никуда не исчезла миллиардная задолженность по инвестиционным кредитам. Постфактум никак не исправить изначально заложенные в бизнес-планы неоправданно оптимистические параметры окупаемости. Невозможно улучшить саму структуру инвестиционных вложений десятилетней давности, когда на ряде предприятий почти половина средств оказалось потраченной не на «активную» часть производственных мощностей (оборудование), а на улучшение общезаводской инфраструктуры и территории.
В общем, Лукашенко нашел довольно странный повод для гордости.
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Лукашенко назвал «великим достижением» модернизацию деревообработки, чей долг составляет $1 миллиард
Посещая в пятницу Гродно, правитель продемонстрировал свой уровень понимания экономики.
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