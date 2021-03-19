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Лукашенко назвал «великим достижением» модернизацию деревообработки, чей долг составляет $1 миллиард

19.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Посещая в пятницу Гродно, правитель продемонстрировал свой уровень понимания экономики.

Говоря о модернизации молочных предприятий, Александр Лукашенко заявил:

– Это одно из великих достижений Беларуси наряду с деревообработкой.

Лукашенко назвал «великим достижением» модернизацию деревообработки, чей долг составляет миллиард

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По любопытному совпадению в пятницу вышло интервью с уже бывшим главой «Банка развития» Андреем Жишкевичем, в которого журналист TUT.BY спросил: есть ли будущее у предприятий деревообработки при суммарном долге под 1 млрд долларов?

Вот что ответил банкир:

— Никуда не исчезла миллиардная задолженность по инвестиционным кредитам. Постфактум никак не исправить изначально заложенные в бизнес-планы неоправданно оптимистические параметры окупаемости. Невозможно улучшить саму структуру инвестиционных вложений десятилетней давности, когда на ряде предприятий почти половина средств оказалось потраченной не на «активную» часть производственных мощностей (оборудование), а на улучшение общезаводской инфраструктуры и территории.

В общем, Лукашенко нашел довольно странный повод для гордости.

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Теги: Гродно
 
 
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Посещая в пятницу Гродно, правитель продемонстрировал свой уровень понимания экономики.
 
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