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Минфин ищет 1,7 млрд долларов на рефинансирование госдолга

19.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В этом году Минфин намерен привлечь около 1,7 млрд долларов на внутреннем и российском рынках для рефинансирования госдолга, пишет TUT.BY.

Новые заимствования пригодятся также для покрытия дефицита бюджета, увеличенного за счет оказания поддержки коммерческим госпредприятиям.

В частности, Минфин работает над размещением гособлигаций на территории России. В Министерстве финансов считают, что у держателей белорусских евробондов нет экономических оснований от них избавляться.

— График платежей по государственному долгу в среднесрочной перспективе носит управляемый характер, ситуация с платежным балансом является стабильной. Белорусские евробонды обеспечивают инвесторам высокую доходность — от 5,3% до 7% по состоянию на середину марта. Экономические предпосылки для продажи белорусских бумаг отсутствуют, — заявила заместитель министра финансов Ольга Тарасевич.

Эксперты более пессимистично оценивают возможности Беларуси по исполнению своих долговых обязательств. Это относится как к внешнему госдолгу правительства, так и долговым обязательствам белорусских компаний, что станет ключевым экономическим вызовом для Беларуси в 2021 году, считает аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

По оценкам экономиста, предстоящие годовые платежи основного долга и процентов по внешнему долгу сектора госуправления, банков и субъектов хозяйствования могут превысить 17 млрд долларов.

 
 
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