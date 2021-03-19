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Все гораздо хуже. Ученые выяснили, что за буря накрыла Пекин

19.03.2021 15:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Песчаная буря», накрывшая столицу Китая три дня назад, на самом деле была пылевой — и это намного опаснее для здоровья людей.

Все гораздо хуже. Ученые выяснили, что за буря накрыла Пекин
Фото: VCG

Частицы пыли меньше и легче, за счет чего могут не только разноситься на значимые расстояния, но и представляют большую опасность для людей, объяснил Мэтт Телфер, доцент кафедры физической географии Плимутского университета в своей колонке для The Conversation.

Песок может повреждать только внешние органы, вызывая, в основном, раздражение кожи и глаз, конъюнктивит и повышенный риск возникновения глазной инфекции.

Пыль может проникнуть глубоко в нос, рот и легкие человека. Это может вызвать астму, трахеит, пневмонию, ринит и силикоз. Более того, иногда пыль может попасть и в кровоток, где она воздействует на все внутренние органы и вызывает сердечно-сосудистые нарушения.

Китайское Лёссовое плато занимает площадь больше, чем Франция. В основном это сельхозугодья, которые сейчас снова размываются ветром и рециркулируют в виде пыли.

 
 
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«Песчаная буря», накрывшая столицу Китая три дня назад, на самом деле была пылевой — и это намного опаснее для здоровья людей.
 
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