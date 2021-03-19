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Белорусские биатлонистки заняли пятое место в Кубке наций, опередив в последней гонке Россию

19.03.2021 15:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женская сборная Беларуси заняла пятое место в Кубке наций по итогам биатлонного сезона.


Фото: Дарья Бурякина

Впереди еще две гонки (преследование и масс-старт), но они в зачет Кубка наций не идут. В спринте белоруски смогли опередить Россию. При этом в спринте участвовало лишь четыре биатлонистки из Беларуси и восемь россиянок.

Этот успех позволит нашей сборной заявлять на следующий сезон максимально возможное количество биатлонисток — шесть.

Топ-10 Кубка наций.

1. Норвегия — 7305.

2. Швеция — 7146.

3. Германия — 7056.

4. Франция — 7001.

5. Беларусь — 6433.

6. Россия — 6407.

7. Украина — 6216.

8. Австрия — 6057.

9. Италия — 5975.

10. Швейцария — 5664.

Отметим, что по итогам прошлого сезона белоруски не были даже в топ-10.

В общем зачете Кубка мира лидирует Тириль Экхофф, которая досрочно выиграла Хрустальный глобус. Динара Алимбекова — 7-я, Анна Сола — 26-я, Елена Кручинкина — 34-я, Ирина Кривко — 45-я.

Динара Алимбекова также с преимуществом в 45 очков над Ингрид Тандреволд лидирует в молодежном зачете.

 
 
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Женская сборная Беларуси заняла пятое место в Кубке наций по итогам биатлонного сезона.
 
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