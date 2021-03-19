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Белорусские биатлонистки заняли пятое место в Кубке наций, опередив в последней гонке Россию
Источник материала: Tut.by
Женская сборная Беларуси заняла пятое место в Кубке наций по итогам биатлонного сезона.
Впереди еще две гонки (преследование и масс-старт), но они в зачет Кубка наций не идут. В спринте белоруски смогли опередить Россию. При этом в спринте участвовало лишь четыре биатлонистки из Беларуси и восемь россиянок.
Этот успех позволит нашей сборной заявлять на следующий сезон максимально возможное количество биатлонисток — шесть.
Топ-10 Кубка наций.
1. Норвегия — 7305.
2. Швеция — 7146.
3. Германия — 7056.
4. Франция — 7001.
5. Беларусь — 6433.
6. Россия — 6407.
7. Украина — 6216.
8. Австрия — 6057.
9. Италия — 5975.
10. Швейцария — 5664.
Отметим, что по итогам прошлого сезона белоруски не были даже в топ-10.
В общем зачете Кубка мира лидирует Тириль Экхофф, которая досрочно выиграла Хрустальный глобус. Динара Алимбекова — 7-я, Анна Сола — 26-я, Елена Кручинкина — 34-я, Ирина Кривко — 45-я.
Динара Алимбекова также с преимуществом в 45 очков над Ингрид Тандреволд лидирует в молодежном зачете.
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Женская сборная Беларуси заняла пятое место в Кубке наций по итогам биатлонного сезона.
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