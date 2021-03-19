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Пользователи из Беларуси сообщают о сбоях в работе нескольких интернет-провайдеров
Источник материала: Tut.by
Около 15.00 пользователи нескольких интернет-провайдеров Беларуси начали сообщать о проблемах с доступом к ряду сайтов на территории страны.
В Telegram-канале «За BYnet», в частности,
Впрочем, с чем именно связаны затруднения при попытках входа на ресурсы, на 100% пока неизвестно. 42.TUT.BY также сообщают, например, о сбоях при попытке входа на сайт с продуктами Office 365 от Microsoft.
Причем, судя по сообщениям наших читателей, проблемы наблюдаются как у абонентов мобильного, так и фиксированного интернета в Минске и других городах страны. Однако явной закономерности нет — у пользователей различных операторов наблюдаются разные проблемы.
— В период с 15.00 абоненты А1 могли испытывать сложности в работе некоторых сервисов посредством мобильного и/или фиксированного интернета по независящим от оператора причинам, — прокомментировали нам в компании А1. — Корректное предоставление доступа в интернет-сервисам было автоматически продолжено после 15.30 по восстановлению сервиса со стороны вышестоящего провайдера.
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Проблема достаточно массовая.
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