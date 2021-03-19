Пользователи из Беларуси сообщают о сбоях в работе нескольких интернет-провайдеров

Источник материала: Tut.by

Около 15.00 пользователи нескольких интернет-провайдеров Беларуси начали сообщать о проблемах с доступом к ряду сайтов на территории страны.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Thomas Jensen / Unsplash

В Telegram-канале «За BYnet», в частности, пишут : «Пользователи сообщают о перебоях в работе интернета: у некоторых не работает интернет от А1 в целом, проблемы у „Космоса“ и МТС, не открывается Twitter, карты и почта „Яндекса“, Github, Aliexpress и многие другие сайты. Говорят, проблемы именно с https-трафиком».

Впрочем, с чем именно связаны затруднения при попытках входа на ресурсы, на 100% пока неизвестно. 42.TUT.BY также сообщают, например, о сбоях при попытке входа на сайт с продуктами Office 365 от Microsoft.

Причем, судя по сообщениям наших читателей, проблемы наблюдаются как у абонентов мобильного, так и фиксированного интернета в Минске и других городах страны. Однако явной закономерности нет — у пользователей различных операторов наблюдаются разные проблемы.

— В период с 15.00 абоненты А1 могли испытывать сложности в работе некоторых сервисов посредством мобильного и/или фиксированного интернета по независящим от оператора причинам, — прокомментировали нам в компании А1. — Корректное предоставление доступа в интернет-сервисам было автоматически продолжено после 15.30 по восстановлению сервиса со стороны вышестоящего провайдера.