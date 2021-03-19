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Экхофф выиграла седьмой спринт подряд, Сола - лучшая по скорости
Источник материала: Tut.by
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Это седьмая подряд победа норвежки в спринтерских гонках. Тириль допустила 1 (0+1) промах и на две секунды опередила итальянку Доротею Вирер (0+0). Третьей стала соотечественница Экхофф Ингрид Тандреволд (0+0).
Лучшей из белорусок сегодня стала Динара Алимбекова (0+1), которая заняла 11-е место. Анна Сола (1+1) стала 13-й, при этом показав лучшую скорость среди всех участниц гонки. Ирина Кривко (0+0) — 18-я, Елена Кручинкина (0+1) — 29-я.
В субботу по итогам спринта пройдет гонка преследования.
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
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