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Поблекшее неокласико и «студенты» против «горняков». Чего ждать от 2-го тура ЧБ по футболу

19.03.2021 15:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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19 марта матчами в Мозыре и Минске начнется второй тур чемпионата Беларуси по футболу. К «Славии» приедет жодинское «Торпедо-БелАЗ», которое в первом туре было крепко бито столичным «Динамо». Несомненно, «автозаводцы» будут гореть желанием победить. «Ислочь» примет «Сморгонь», которую ранее уничтожили «студенты».

Одним из центральных матчей тура станет игра брестского «Динамо» против БАТЭ.

Сильно обновленные брестчане без денег Александра Зайцева лихо начали 31-й чемпионат, разгромив в первом туре новичка из Речицы. Теперь им предстоит проверить свои силы с БАТЭ.


Заиграет ли новыми красками неокласико? Коллаж из фото БАТЭ и «Динамо-Брест»

Команда Виталия Жуковского также задорно начала турнир, крупно обыграв «Слуцк». Но весенний футбол непредсказуем, особенно когда он проходит на синтетике не самого высокого качества.

Еще одним хитом тура станет матч «Энергетика-БГУ» против «Шахтера». «Студенты» в первом туре знатно покуражились над «Сморгонью», отгрузив им три безответных гола.

А вот «горнякам» пришлось повозиться с «Минском», единственный гол Солигорску удалось забить лишь в самой концовке матча.

Столичное «Динамо» поедет в Витебск.


Ниже полное расписание матчей второго тура.

19 марта пройдут две игры:

«Славия» — «Торпедо-БелАЗ», 18.00;

«Ислочь» — ФК «Сморгонь», 20.45.

20 марта состоятся четыре матча:

«Энергетик-БГУ» — «Шахтер», 14.00;

ФК «Витебск» — «Динамо-Минск», 16.00;

«Динамо-Брест» — БАТЭ, 18.00;

ФК «Минск» — «Рух», 20.00.

21 марта второй тур завершится двумя играми:

ФК «Слуцк» — «Неман», 15.00;

ФК «Гомель» — «Спутник», 17.00.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Будоражащая кровь болельщиков в прошлом, заруба брестского «Динамо» и БАТЭ в этом году заметно потускнела. Но не будем забегать вперед!
 
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