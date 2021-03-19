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Поблекшее неокласико и «студенты» против «горняков». Чего ждать от 2-го тура ЧБ по футболу
Источник материала: Tut.by
19 марта матчами в Мозыре и Минске начнется второй тур
Одним из центральных матчей тура станет игра брестского «Динамо» против БАТЭ.
Сильно обновленные брестчане без денег Александра Зайцева лихо начали 31-й чемпионат, разгромив в первом туре новичка из Речицы. Теперь им предстоит проверить свои силы с БАТЭ.
Команда Виталия Жуковского также задорно начала турнир, крупно обыграв «Слуцк». Но весенний футбол непредсказуем, особенно когда он проходит на синтетике не самого высокого качества.
Еще одним хитом тура станет матч «Энергетика-БГУ» против «Шахтера». «Студенты» в первом туре знатно покуражились над «Сморгонью», отгрузив им три безответных гола.
А вот «горнякам» пришлось повозиться с «Минском», единственный гол Солигорску удалось забить лишь в самой концовке матча.
Столичное «Динамо» поедет в Витебск.
Ниже полное расписание матчей второго тура.
19 марта пройдут две игры:
«Славия» — «Торпедо-БелАЗ», 18.00;
«Ислочь» — ФК «Сморгонь», 20.45.
20 марта состоятся четыре матча:
«Энергетик-БГУ» — «Шахтер», 14.00;
ФК «Витебск» — «Динамо-Минск», 16.00;
«Динамо-Брест» — БАТЭ, 18.00;
ФК «Минск» — «Рух», 20.00.
21 марта второй тур завершится двумя играми:
ФК «Слуцк» — «Неман», 15.00;
ФК «Гомель» — «Спутник», 17.00.
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Будоражащая кровь болельщиков в прошлом, заруба брестского «Динамо» и БАТЭ в этом году заметно потускнела. Но не будем забегать вперед!
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