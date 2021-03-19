У Volkswagen Transporter T6.1 появилась версия Sportline

Источник материала: Tut.by

Volkswagen обнародовал парочку фотографий микроавтобуса Transporter T6.1 в не совсем привычном для себя «прикиде», на который намекает приставка Sportline в обозначении.





Впрочем, серьезных технических доработок исполнение Sportline не подразумевает — разве что установлена более жесткая подвеска, уменьшающая дорожный просвет на 30 мм. Внешне такой Transporter преобразился, став «злее»: боевое настроение задают более агрессивный передний бампер, красная полоска на решетке радиатора, боковые «юбки» (с подсветкой), спойлер на кромке крыши и оригинальные 18-дюймовые колесные диски.





А еще для оспортивленного Transporter предусмотрено особое исполнение Black Edition (на фото) с мелким декором, тонированными стеклами и подвеской Eibach с винтовыми пружинными стойками. В салоне, снимков которого нет, установлены передние сиденья с подогревом и комбинированной отделкой кожей наппа и алькантарой. Двигатель под капотом — это самый мощный в гамме Transporter T6.1 двухлитровый турбодизель с 204 л. с., сблокированный с 7-ступенчатым «роботом». До 100 км/ч он разгоняет микроавтобус за 8,9 секунды, максимальная скорость — немногим более 200 км/ч.

Впрочем, набор Sportline для Transporter T6.1 предложат только в Великобритании — покупателям на выбор предложат как пассажирскую версию Kombi, так и утилитарный грузовой фургон. Стартовая стоимость — 42 940 фунтов.