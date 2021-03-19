Лукашенко обратился к белорусам: «Надо потерпеть»

Источник материала: UDF





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«Надо быть ближе друг к другу. Надо это пережить. Мир ошалел, и люди в этом мире потеряли ориентацию. А в этот момент не надо бросаться в разные стороны. Поэтому я и объявил этот год Годом народного единства», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Конечно, все мы не будем рядом. Есть такие, которым многое не нравится. Надо потерпеть. Подавляющее большинство хотят жить мирно и спокойно. Социологические исследования показывают, что люди боятся потерять стабильность и порядок в стране. Это дорогого стоит. Люди поняли, что они могли или могут потерять. И нам этого допустить нельзя», — сказал он.