В Гродно женщина на Ford Fusion из-за плохого самочувствия врезалась в столб

Источник материала: Onliner

Как сообщили в МЧС , сегодня, 19 марта, в 7:32 в Гродненский городской отдел МЧС от очевидца поступило сообщение о необходимости оказания помощи при дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Победы и Горновых в областном центре. К месту ДТП направились два пожарных расчета.

В поврежденном Ford Fusion находилась женщина-водитель (1982 года рождения). Сообщается, что за рулем у нее ухудшилось самочувствие, после чего автомобиль столкнулся с опорой дорожного знака.





Двери транспортного средства были заблокированы. Спасатели аккуратно разбили стекло пожарным топором и открыли их изнутри. Затем они отстегнули ремень безопасности и помогли работникам скорой медицинской помощи наложить женщине на шею специальный бандаж, после чего пострадавшую извлекли из автомобиля. Женщину госпитализировали.





Установлением обстоятельств происшествия занимаются сотрудники ГАИ.





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