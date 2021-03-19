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В Гродно женщина на Ford Fusion из-за плохого самочувствия врезалась в столб
Источник материала: Onliner
Как сообщили в
В поврежденном Ford Fusion находилась женщина-водитель (1982 года рождения). Сообщается, что за рулем у нее ухудшилось самочувствие, после чего автомобиль столкнулся с опорой дорожного знака.
Двери транспортного средства были заблокированы. Спасатели аккуратно разбили стекло пожарным топором и открыли их изнутри. Затем они отстегнули ремень безопасности и помогли работникам скорой медицинской помощи наложить женщине на шею специальный бандаж, после чего пострадавшую извлекли из автомобиля. Женщину госпитализировали.
Установлением обстоятельств происшествия занимаются сотрудники ГАИ.
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