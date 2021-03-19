Буксировал машину, но забыл выключить «понижайку». Ремонт — более $30 тысяч

Источник материала: Onliner

Во Флориде владелец Jeep Wrangler решил отбуксировать свою машину, прицепив ее к дому на колесах. Такая сцепка — не редкость в США, у многих дом на колесах — это огромный автобус, к которому сзади прицепляют пустую легковушку жесткой сцепкой и так путешествуют. Только вот владелец «Джипа» по ошибке оставил машину на передаче, да еще и с понижающим рядом (4L).

Все случилось с Jeep Wrangler Rubicon 2021 модельного года. Визуально этот внедорожник и сейчас выглядит как новенький. Но вот техническую начинку теперь придется восстанавливать: во время буксировки на передаче с «понижайкой» что-то пошло не так. Как пишет The Drive , автомобиль сейчас доставили к местному официальному дилеру. Вскрытие показало, что передаточное число во время буксировки составило 84,13:1.

Если бы дом на колесах разогнался до скорости 60 миль в час, обороты двигателя (из-за вращения колес) Jeep составили бы 54 тысячи в минуту. К слову, отсечка у 3,6-литрового Pentastar V6 находится на 6600 об/мин.

В итоге буксировка обойдется владельцу очень дорого. По информации источника, у автомобиля был сломан коленчатый вал, повреждены два поршня, в негодность пришла головка блока цилиндров. Под замену муфта, маховик, почти все элементы трансмиссии и др. Гарантия на такие случаи не распространяется («сам виноват»). Дилер насчитал ремонта на $30 тысяч. И это только запчасти!