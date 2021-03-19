«Трещин становится больше, переживаем за состояние дома». Дольщики не могут закончить ремонт квартиры в «Волне»

Источник материала: Onliner

Любой ремонт — испытание. Что уж говорить, если на долю новосела выпадает ремонт в квартире-«полуфабрикате»: забот заметно прибавляется. И один из главных пунктов — оштукатуривание всех стен, ведь с «голым» газосиликатом или бетоном жить не станешь. Процесс это длительный, затратный и очень грязный, но без него никуда. В начале осени прошлого года бывший дольщик Николай с радостью и предвкушением всего самого лучшего взялся за преображение своей «евротрешки» в «Волне» (самом «квартиронаселенном» доме города и страны). И до недавних пор все продвигалось довольно хорошо.





— Нашу секцию сдали на несколько месяцев раньше, чем было прописано в договоре, — вспоминает дольщик момент, когда ему вручили ключи. — Мы с женой еще так радовались этому: когда перечисляли застройщику деньги, опасались, что дело может затянуться, а тут ровно наоборот. И приемка прошла хорошо: что-то указали в акте, потом позвонили ответственным и напомнили о себе. Прошло буквально пару недель — и все наши замечания были исправлены. То есть, первое впечатление было просто отличное.

Супруги, живущие не в Минске, наняли надежного строителя, который тут же взялся за работу, и время от времени приезжали контролировать процесс. Осенью и зимой мастер выполнял все необходимые этапы, казалось, что до окончания ремонта рукой подать: в некоторых комнатах уже даже были поклеены обои. Как вдруг из гостиной поступил «звоночек».





— Наш мастер обратил внимание на то, что на стене, которую возводил застройщик, появилась трещина. Сначала она была совсем тонкая, вертикальная. Потом начала расширяться, а от ее середины в обе стороны расползлись горизонтальные трещинки, которые к тому же потом дали еще по несколько новых маленьких «ростков» в разных направлениях.













И если поначалу мы не сильно переживали — мало ли, усадка дома, то, когда осмотрели все стены от застройщика, стало несколько не по себе. То есть, перегородки, которые мы ставили сами (квартира была со свободной планировкой), в порядке (хотя под обоями, может, и не видно), а периметр — трещит. Особенно бросается в глаза горизонтальная трещина в коридоре: она имеет длину больше двух метров.











Кроме того, количество трещин увеличивается, они добавляются и добавляются. Тонкую, но четкую мы обнаружили даже на фасадной стене, а это уже пугает. То есть, с одной стороны, вроде как трещит штукатурный слой, но с другой — мы понятия не имеем, что творится под ним. А вдруг однажды проснемся и увидим улицу, ну кто может поручиться, что все в порядке. К тому же добавляется вопрос эстетики: если трещины будут расти, то обои могут начать лопаться или вздуваться.





Собственники связались с представителями застройщика, которые отвечают за гарантийный ремонт. Но их встретили, мягко говоря, холодно. «Сначала приходилось долго названивать, чтобы кто-то все-таки зашел в квартиру и посмотрел на происходящее. А потом, когда это все-таки произошло, специалист, с которой я разговаривал по телефону, сказала: „Что вы меня по всякой хренотени вызываете, это мелочи“ (строители могут подтвердить мои слова). Я был очень возмущен. В итоге все, что нам предложили, — просто замазать трещину, но кому такое нужно».

Впрочем, рассмотрение вопроса на этом не закончилось. Как говорит Николай, в следующий раз с ним связались и сказали, что сам виноват: надо было полностью армировать стену (мол, так по нормам), тогда бы и никаких трещин не возникло.





— Норма такая есть, но актуальна она в том случае, если штукатурный слой больше сантиметра, а у нас — 6—8 миллиметров, стены были ровные, а стыки разнородных материалов мы, естественно, проклеили, но там и проблем нет. Более того, если армирование стен обязательно, то почему застройщик сам этого не делает — посмотрите на состояние стен в общем коридоре, трещина на трещине. Так что это за подход — дольщики должны все, а сами — ничего?













Не знаю, как обстоят дела у соседей, но у нас пока так, и это очень неприятно. Деньги уплачены, ремонт почти сделан, а сейчас что — доделывать и переживать либо переделывать за свои средства и бояться, что случится через год-два? Дом-то новый, а проблемы уже нарисовались.

Onliner связался с представителем компании-застройщика Dana Holdings, дабы выяснить, что же будет с квартирой и трещинами. На что нас заверили, что вопрос благополучно решен и взаимопонимание с клиентом достигнуто. И действительно, чуть позже Николай сообщил, что после визита сотрудников редакции в квартиру приезжала еще одна большая комиссия, дефекты были осмотрены, зафиксированы и специалисты пообещали, что все исправят.