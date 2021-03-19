Читатели сообщают о перебоях с интернетом. Комментарий провайдера (обновлено)

Источник материала: Onliner

Читатели Onliner передают о проблемах с доступом к интернету в целом и к различным сервисам в частности. Среди них — Twitter, сервисы «Яндекса.

Проблемы наблюдаются у пользователей разных провайдеров как мобильного, так и стационарного интернета. При этом у других пользователей этих же провайдеров проблем нет.

Читатель из Бреста сообщил, что у него открываются только белорусские сайты и «у всех на работе такая проблема». В то же время, по его словам, активация Psiphon все возвращает в норму.

«Минск. Не работает интернет ни А1, ни МТС. С Psiphon все работает как надо», — передает читательница. У читателя из Гомеля «отвалился „Пикабу“, остальное нормально работает».

Похоже, что у пользователей «Белтелекома» ситуация получше: нам сообщают, что проблем с открытием сайтов нет.

Дополнено

А1 прокомментировал ситуацию:

— В период с 15:00 абоненты А1 могли испытывать сложности в работе некоторых сервисов посредством мобильного и/или фиксированного интернета по не зависящим от оператора причинам. Корректное предоставление доступа к интернет-сервисам было автоматически продолжено после 15:30 по восстановлении сервиса со стороны вышестоящего провайдера.

(будет дополнено)