Лукашенко заявил о геноциде белорусского народа во Второй мировой войне

Источник материала: АФН

Лукашенко заявил о геноциде белорусского народа в годы Второй мировой войны. Накануне, генпрокурор РБ заявил о намерении возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в период войны.

"Вот мы собираем материалы, и мы сейчас всему миру предъявим. И тем, кто нас сегодня демократии поучает, мы им покажем, где был геноцид и что такое геноцид белорусского народа. То есть мы этого "добра" хлебнули. Четыре года - пришли, раздавили страну, уничтожили - и ушли через четыре года. Представьте, в какой ситуации жили наши люди. Ужас. Кто в землянках, кто как мог", -заявил сегодня Лукашенко.

"На нашу землю пришли, сжигали в тысячах деревнях в сараях и прочем. Это был самый настоящий, страшный геноцид. И белорусов, и поляков, и евреев, и русских, и украинцев - всех, кто здесь жил", - добавил он.

Лукашенко также прошелся по Рижскому договору 1921 года, согласно которому большевики отдали Польше западные регионы Беларуси (Брестскую и Гродненскую области).

"А я ведь еще тогда, до всех этих бурных событий, в разных местах об этом говорил и показывал карту 1921 года. Заканчивая выступления перед активом, я говорил: я не хочу, чтобы было вот так. И показывали карту на всю стену. Я чуял нутром. У меня не было фактов, как сейчас, но я чуял, что нас начинают рвать. Я часто говорил, что Беларусь - на разрыв. И Россия не может нас потерять. Потому что последний оплот здесь", - сумбурно высказался на эту тему Лукашенко.