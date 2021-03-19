Владимир Ковалкин: 400 тысяч долларов – даже не 1% от того, что есть у Шеймана

Анну Пушкареву. Пушкарева приехала в Беларусь из Иркутска в 1990-е годы. Училась в рбычной школе в Дзержинске. В 2007 году поступила в Белорусскую государственную академию искусств на актерское мастерство театрального факультета. Об этом Белсат рассказал один из преподавателей: При этом называли совладелицу компании – беларускуПушкарева приехала в Беларусь из Иркутска в 1990-е годы. Училась в рбычной школе в Дзержинске. В 2007 году поступила в Белорусскую государственную академию искусств на актерское мастерство театрального факультета. Об этомрассказал один из преподавателей:





«Отличная была студентка. Красивая. Как звезда из французского журнала. Такая перспективная девушка, которая думает о своем будущем. У нее деловой характер, она настойчива в достижении своих целей. С такими задатками может управлять любым офисом».





Пушкарева окончила Академию искусств летом 2012 года, а осенью вчерашняя студентка стала собственницей элитной недвижимости – квартиры на улице Хоружей в Минске стоимостью около 240 тысяч долларов.





Через четыре месяца после этой сделки 22-летняя Анна основала компанию «Кидс Тайм». Компанией руководила ее сестра Юлия Бригадная. Компании принадлежал детский магазин «Детки-конфетки» на Юго-Западе. Сейчас фирма ликвидирована.





В 2013 году Анна Пушкарева поступила в Минский государственный лингвистический университет. В 2015 году она стала совладелицей компании «Глобалкастом». Фирма была основана через год после того, как Россия запретила импорт продуктов питания из западных стран в ответ на санкции.





Широкой публике компания «Глобалкастом» стала известна после публикации российского издания РБК о контрабанде санкционных товаров из Беларуси в Россию. Среди основных поставщиков называют и «Глобалкастом».





Компания свою вину отрицала:





«Глобалкастом» не поставляет санкционную продукцию в Российскую Федерацию, претензий от контролирующих органов РФ не поступало, равно как не поступало и нашим российским партнерам».





Тем не менее компания неоднократно попадала в сводки Россельхознадзора. Так, в январе 2019 года компания экспортировала в Россию 20 тонн грецких орехов якобы из Турции, но на некоторых мешках инспекторы обнаружили старые этикетки, согласно которым место происхождения товара – США. Машину не пропустили в Россию.





Факт поставки санкционной продукции с белорусской стороны подтвердил и аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев:





«Мы хорошо помним чудную историю с белорусскими креветками, мидиями, киви, бананами, которые не растут в Беларуси, но Беларусь везде была указана страной происхождения. Были и более сложные схемы, когда





продукты поставлялись с сертификатом африканских стран. На самом деле продукты могли быть из любого другого государства».





Но «Глобалкастом» занимался не только контрабандой продуктов питания. Как показало прошлое расследование, компания причастна к незаконным поставкам одежды под видом ткани.





Фуру задержали в России, дело рассматривалось в белорусском суде. На суде выяснилось, что «Глобалкастом» купил товары, растаможил их в Беларуси, воспользовавшись сниженными сборами, и отправил их на реализацию в Москву своей дочерней компании, рассказал Алексей Коренев:





«На самом деле крупные поставки грузов осуществляются полностью открыто фурами или путем подмены груза в документах. То есть, например, одежда оформляется как ткань, а ткани облагаются гораздо более низкими таможенными сборами. Это довольно распространенное нарушение втаможенной системе, не только между Беларусью и Россией. Было большое количество санкционных продуктов, поэтому подобная практика стала широко распространенной».





Суд отказался привлечь «Глобалкастом» к ответственности, приняв объяснение компании о том, что у них было много груза, и они просто не смогли проверить все грузовики. В результате водитель и владелец автомобиля были осуждены.





Помимо «Глобалкастома» реэкспортом цветов в Россию по заниженным ценам занимается ряд других компаний, близких к белорусским властям. Российские власти пытаются прикрыть эту схему, рассказал «Белсату» основатель компании «Цветочный ряд», член правления Ассоциации цветочного ритейла России Иван Утенков:





«У нас начался настоящий геноцид транзита цветочной продукции через Республику Беларусь в Российскую Федерацию. Автомобиль, груженый цветочной продукцией, следует до границы Беларуси с Россией с полным пакетом документов для получения акта фитосанитарного контроля. Там ее ставят на досмотр, везут в Смоленскую или Московскую область. После досмотра машины владельцам не отдают. И мы наблюдаем такую практику с 4 февраля».





Кроме цветов, в 2017–2020 годах «Глобалкастом» поставляет в Россию одежду, обувь, мебель, электрооборудование, автозапчасти, ткани, велосипеды и детские игрушки.





В конце прошлого года компания была реорганизована. На ее месте возник «Глобалкастом-менеджмент», связанный с Управлением делами президента. Фирма владеет 75% компании «Белгеопоиск». Оставшиеся 25% принадлежат государственному предприятию «Белзарубежторг», подчиненному Управлению делами президента.





Ранее «Глобалкастом-менеджмент» также владел компанией «ГардСервис». Это единственная в Беларуси частная структура, которой Лукашенко разрешил применять оружие.





Теперь «ГардСервисом» владеет Александр Метла, глава благотворительного фонда «Память Афгана». Фонд поддерживал Виктор Шейман, подтвердил политический обозреватель Александр Федута:





«Виктор Шейман и сам бывший афганец, поэтому очевидно, что как человек, который все это время был в Афгане, он пытался им помочь. Своим бывшим товарищам из Афганистана. Но так получилось, что льготы, предоставленные этому фонду, в какой-то момент стали намного больше, чем бизнес, которым афганцы занимались вначале. Этим начали пользоваться – и очень активно – бизнесмены».





Сегодня «Глобалкастом-менеджмент» управляет другой фирмой – «Глобалкастом-комерс». Именно последний сейчас поставляет товары в Россию. Речь идет о реэкспорте продуктов питания и промышленных товаров.





Оршанский оффшор

По словам инсайдеров в сфере логистики, реэкспорт идет в том числе через логистический центр «Бремино-Орша», для которого на границе с Россией создан налоговый офшор.





Проект реализуют приближенные к власти бизнесмены Алексей Олексин, Николай Воробей и Александр Зайцев.





«Дело в том, что индустрия контрабанды в Беларуси – государственная. Есть несколько десятков компаний, организованных приближенными к Лукашенко олигархами. Их страхует Управление делами президента», – комментирует политолог Андрей Суздальцев.





Долгое время совладелицей и «Глобалкастом-менеджмента», и «Глобалкастом-комерса» была уже упомянутая Анна Пушкарева. С лета и осени прошлого года владельцами стали Евгений Жовнер, Александр Романовский и Антон Новик.





Полный тезка Антона Новика – член президиума Белорусской федерации дзюдо, сын известного советского самбиста, чемпиона Европы Антона Новика-старшего.





Александр Романовский и бывший пресс-секретарь КГБ Дмитрий Побержин владеют компанией «ЮРАНЭКС-безопасность».





Евгения Жовнера называют доверенным лицом Виктора Шеймана.





Бывший высокопоставленный чиновник сообщил, что Жовнер ранее работал в Управлении делами президента. Под видом предпринимателей мы туда позвонили:





«Фамилия, конечно, на слуху, но у нас в аппарате такого нет».





Люди Шеймана?

Евгений Жовнер поселился в Минске на проспекте Победителей в комплексе «Славянский квартал». Квартира преобретена в лизинг в 2016 году. Эксперты оценивают возможную стоимость сделки более чем в 250 тысяч долларов.





Мы посетили Жовнера, но он категорически отказался разговаривать: «Вы меня не интересуете. Что вам не понятно? Мне вызвать милицию, или что? До свидания!»





Что касается Анны Пушкаревой, то ходят слухи, что она живет с Виктором Шейманом. Чтобы проверить эту информацию, журналисты под видом курьеров встретились с сестрой Анны, передали ей якобы документы «Глобалкастома» и попросили ее организовать встречу с Виктором Шейманом.





После встречи с редакцией на связь никто не выходил. Попытки связаться с Анной Пушкаревой другим способом не увенчались успехом.





Выручка от реализации продукции составила Br 2,6 миллиарда

Управление делами президента было создано одним из первых президентских указов в августе 1994 г. с подчинением исключительно Александру Лукашенко. Из небольшой структуры, обслуживающей государственные органы, оно превратилась в огромный холдинг, который сейчас объединяет более 100 компаний.





Комментирует политический обозреватель Александр Федута: «Это государственная структура, которая контролирует бизнес, подчиненный государству. Так сложилось с 1994 года, когда ее создали. И с самого начала это было в ее обязанностях».





В свое время Управление делами президента возглавляли чиновники разного калибра. Наиболее запомнились Иван Титенков, Галина Журавкова и Николай Корбут.





Их деятельность во главе президентского хозяйства сопровождалась коррупционными скандалами и уголовными делами. Первый скандал произошел в 1996 году и касался подчиненной Управлению делами президента компании «ТоргЭкспо».





Лукашенко своим личным указом предоставил ей налоговые льготы «для обеспечения населения товарами народного потребления».





«Внезапно Российская Федерация обнаружила прозрачную границу, где много алкоголя, не имеющего отметки о таможенных сборах в российскую казну. И оказалось, что это идет через структуры, которые управляют делами президента Беларуси».





В начале 2013 года Управление делами президента возглавил Виктор Шейман. Это единственный действующий чиновник из той команды, которая привела Лукашенко к власти. Шейман начал свою карьеру с должности государственного секретаря Совета безопасности.





После этого он был и генеральным прокурором, и руководителем Администрации президента, и помощником президента по особым поручениям. И вот он оказался во главе президентского хозяйства.





По словам Александра Федуты, «Шейман всегда был инструментом, и Александр Григорьевич использовал его как инструмент, который сделает все, что велит президент: он его полностью устраивал».





С приходом Виктора Шеймана Управлению делами президента отходит успешное сельскохозяйственное предприятие – агрокомбинат «Мачулищи», в состав которого вскоре вошли несколько бывших колхозов, Пинский мясокомбинат и молокоперерабатывающий завод «Молочный гостинец».





Также холдингу принадлежит хозяйство «Восток» из Атолино, созданное специально для доставки продуктов питания к столу Лукашенко и его приближенных чиновников.





В 2015 году Управление делами президента было первым среди стран СНГ по производству молока.





В 2014 году появляется компания «Белзарубежторг», занимающаяся продажей нефтепродуктов. По данным украинской консалтинговой группы «А-95», в 2020 году «Белзарубежторг» поставил на украинский рынок 540 тыс. тонн дорожного битума, отмечает аналитик компании «НафтоРинок» Александр Сиренко:





«Мы можем проанализировать только последний год, потому что он в принципе показательный. Наш рынок вырос вдвое на ровном месте. Общий объем импорта – около 860 тыс. тонн в 2020 году. И на «Белзарубежторг» пришлось 500 тысяч тонн. То есть более половины поставок – это «Белзарубежторг».





Дорожный битум из «Нафтана» и Мозырского НПЗ в Украину идет через дочернее предприятие в Киеве – «БЗТ-Украина». Компания выступает трейдером и получает за это свою маржу, прокомментировал директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн:





«Этот оператор был номинирован Белорусской нефтяной компанией. Они не делают из этого большого секрета. Пару лет назад даже раскрыли финансовые условия. По-моему, «Белзарубежторг» получает 1,16 доллара с тонны отгруженного битума. Это финансовый интерес компании. Но она также берет на себя функцию оформления договоров. Всю бумажную работу, которая сопровождают этот бизнес».





При Шеймане активно расширяет свою деятельность компания «Беларусьторг», подконтрольная Управлению делами президента. Она становится владельцем или совладельцем нескольких структур в Беларуси и за рубежом. Среди них «Белагроферт» в подконтрольная Управлению делами президента. Она становится владельцем или совладельцем нескольких структур в Беларуси и за рубежом. Среди них «Белагроферт» в Гродно





Компания зарегистрирована в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» в 2016 году. Она закупает сырье у «Гродно Азота» и занимается производством гранулированного сульфата аммония. Годовой объем производства составляет 120 тысяч тонн.





Основной рынок сбыта – Украина. По данным Белстата, в прошлом году в Украину было поставлено более 146 тысяч тонн на сумму 22,6 миллиона долларов.





Это утверждает и эксперт рынка минеральных удобрений Сергей Рубан: «Общий объем рынка сульфата аммония в Украине составляет 400–500 тысяч тонн. Все, что Беларусь могла бы сюда поставить, скорее всего, наш рынок бы потребил».





Партнером «Беларусьторга» по гродненскому проекту является британская фирма «Fertilife Industry Limited», за которой стоит украинский бизнесмен Александр Скрипка.





Комментирует Сергей Рубан: «Я бы не сказал, что он очень публичная личность. Есть намного более медийно раскрученные бизнесмены. Но то, что я лично знаю об Александре Скрипке, – это один из самых активных, предприимчивых и, что самое главное, системных строителей бизнеса».





У Александра Скрипки есть еще один совместный бизнес с Беларусью – компания «Агророзквіт», дочернее предприятие Белорусской калийной компании (БКК). 60% в «Агророзквіте» принадлежит БКК, 40% – британской компании «Agrofertrans», за которой стоит все тот же Скрипка.





«Agrofertrans» – транснациональная компания, специализирующаяся на производстве удобрений и торговле ими. Компания поставляет продукцию в 50 стран мира. Занимает половину украинского рынка сульфата аммония.





Эксперт Сергей Рубан считает, что «Agrofertrans» – классический трейдер. И практически каждая компания, зарегистрированная в странах бывшего Советского Союза, для легкого ведения бизнеса зарегистрирована в Евросоюзе или на территориях, где вести бизнес намного проще, чем в меняющихся политических условиях, которые по-прежнему служат доминирующим фактором для бизнеса что в Украине, что в Беларуси, что в России».





«Беларусьторг» реализует в России техническую соль через компанию «Аматиста групп», тракторы – через Торговый дом Минского тракторного завода. В прошлом году выручка всех предприятий Управления делами президента составила более миллиарда долларов, сказал Шейман во время встречи с Лукашенко в начале этого года.





В пресс-службе Лукашенко отметили: «Виктор Шейман доложил президенту об итогах работы предприятий системы Управления делами в 2020 году, результаты неплохие. В частности, выручка от реализации продукции составила 2,6 млрд рублей (рост более 140%)».





Квартирный вопрос

За время службы на государственных должностях семья Виктора Шеймана получила как минимум два совсем не дешевых дома и квартиру.





4-комнатная квартира площадью 98 квадратных метров. Она зарегистрирована на сына Сергея и, по словам риелторов, стоит от 170 тысяч долларов. Рядом с парком Горького, в центре Минска , семье принадлежитОнаи, по словам риелторов, стоит от 170 тысяч долларов.





В Дроздах построен двухэтажный жилой дом с террасой и баней общей площадью 416 квадратных метров. Плюс почти 20 соток земли. Имущество зарегистрировано на дочь Ольгу и оценивается как минимум в 400 000 долларов.





Владимир Ковалкин, руководитель проекта «Открытые закупки», уверен: «400 000 долларов – это небольшие деньги. Генерал и высокопоставленный чиновник их может собрать, наскрести. Но, боюсь, эти 400 тысяч долларов – даже не 1% от того, что есть у Шеймана. Люди, настолько приближенные к Лукашенко, и люди, которые заботятся о таких торговых схемах, как нефть, торговля оружием, санкционка… 400 000 долларов – это просто смешно».





В 2017 году Виктор Шейман купил недвижимость в деревне Подлипки Пуховичского района за 15,5 тыс. долларов.





Затем на этом участке построил за свои средства новостройку с подвалом, верандой и хозяйственным блоком общей площадью 547 квадратных метров.





На первом этаже – кухня, кабинеты, комнаты, а в подвале – винный погреб, бильярдная и подсобные помещения. К дому примыкают 25 соток. Дом оценивается как минимум в 350 тысяч долларов.





И самое интересное. Предыдущим владельцем участка был Александр Метла. Тот самый глава фонда «Память Афгана», о котором упоминалось ранее. «Еврорадио» назвало его близким другом Виктора Шеймана.











