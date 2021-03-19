«Из-за краткосрочного мышления по Крыму Путин угодил в еще более неприятную ситуацию»

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Российский писатель – о том, почему аннексия Крыма приближает «деструктивную развязку».

«Специалист по апокалиптическим пророчествам», писатель Дмитрий Глуховский рассказал в эфире «Эха Москвы» о последствиях аннексии Крыма Россией.





– Желание вернуть Крым было инспирировано <у россиян> и «раскачано» за короткий срок, за несколько месяцев, а потом было стремительно удовлетворено, – убежден Глуховский. – Позвольте напомнить, что мы больше 20 лет существовали без Крыма.

Единственный человек, который хотел вернуть – Юрий Михайлович Лужков, который здесь выполнял функцию скорее городского сумасшедшего. И его инициативы никем, кроме, может быть, разведслужб не поддерживались.

Людям внушили, что им нужен Крым, напомнили, что им нужен Крым. Люди жили без Крыма. Люди прекрасно себе ездили в Крым. Но, понимаете в чем дело – что мы, вернув Крым, потеряли на десятилетия или столетие Украину. Которая была братским народом, была соучредителем и содержателем ставок в Российской империи, с которой у нас было тотальное взаимопроникновение на уровне культур, семей, политики, политического истеблишмента, в том числе в Советском Союзе – Хрущев, Брежнев, Горбачев и так далее…

Хорошо, Крым был присоединен. Мы сейчас видим, шесть, даже семь лет спустя: эйфория людей по этому вопросу оставила. Крым остается дотационным регионом. До этого его кормил Киев, теперь его кормит Москва. Пользы от этого я никакой не вижу.

И самое обидное, что мы могли бы, проведя, может быть, синхронные какие-то реформы с Украиной вместе при другом правительстве, при другом государственном устройстве, через 20-30 лет воссоединиться, как воссоединяется на федеративном принципе Евросоюз. Теперь эта возможность потеряна, может быть, на века.

Поэтому это был очень недальновидный поступок. Он решал вопрос общественной мобилизации, вопрос преодоления экономического кризиса, связанного с падением цен на нефть.

Отсутствие стратегии, краткосрочное мышление позволило <Путину> выскочить из одной ситуации и угодить в ситуацию еще более неприятную. К созиданию империи, либеральной или нелиберальной, мы не приблизились – мы оказались в изоляции, потеряли экономическое развитие и лишились нашего ближайшего партнера.

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