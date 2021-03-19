«Любимая тема властей – напомнить, что Запад плохой, мы хорошие». Зачем нужно дело о геноциде белорусов?

Источник материала: Салiдарнасць

Кто и зачем возбуждает уголовное дело о геноциде белорусов?

Уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны планирует возбудить Генпрокуратура Беларуси. По словам главы ведомства Андрея Шведа, работа ведется уже несколько месяцев и этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.





Мемориальный комплекс «Хатынь». Фото mytravelbook.org

К слову, в прошлом году не менее десяти аналогичных дел – о геноциде против мирного населения СССР – было возбуждено в России. С какой целью это делается в Беларуси сейчас?

– Я вообще не понимаю, что сегодня происходит в стране с точки зрения права и почему именно сегодня нужно вводить на повестку дня этот вопрос – по-моему, сейчас это не главная проблема для государства, – заметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек. – Да, нужно подымать вопросы о войне, они важны для всех нас, но почему сегодня и сейчас? Сложно что-то предполагать в связи с отсутствием информации.

Может ли это быть связано с законопроектом о противодействии героизации нацизма, который также подготовила прокуратура? Вполне. Проблема в том, что прокуратура решает такие вопросы в каком-то «междусобойчике», к ним нет допуска ни историков, ни правоведов, ни журналистов, которые могли бы рассказать, откуда это взялось, кто инициировал, с какой целью?

Вообще, всегда, когда разрабатывается какой-либо закон, должна идти его тщательная подготовка с широким участием экспертов, с освещением в СМИ и так далее, должно быть общественное обсуждение. По Конституции, госорганы обязаны информировать граждан и привлекать широкую общественность для решения государственных проблем. А получается так – мы просыпаемся утром и узнаем, что уже готовится новый закон.

Возможно, эти вещи будут привязаны к какой-либо дате – 9 мая или 22 июня, поскольку впереди «юбилей» – 80 лет с начала Великой Отечественной войны, а это любимая тема властей, мобилизовать людей к памятным датам, напомнить о том, что Запад плохой, все кругом плохие, а мы хорошие.

Но также может быть, что это способ отвлечь общественное внимание от других важных проблем. Поскольку многие люди – я сужу по обращениям и из регионов, и из Минска – сейчас заняты решением совершенно не глобальных, а простых, элементарных вопросов, как в первобытнообщинном строе: где найти еду, как удержаться на плаву. И это очень серьезно.

Спросите, например, у попавшего под сокращение рабочего или учредителя, который даже членов семьи отправил на полставки: как вы относитесь к инициативе Генпрокуратуры? Он, скорее всего, покрутит у виска и ответит, что есть другие первоочередные задачи – каким чудом удержать экономику…