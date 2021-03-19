Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Марков: Запад хочет "поджечь" Украину и Беларусь, а затем штурмовать Кремль

Почему происходит обострение ситуации в Донбассе, куда киевский режим стягивает силы и средства ведения войны, по каким причинам сорваны переговоры Минской контактной группы и чем чревато дальнейшее развитие напряженности на Юго-Востоке Украины — на вопросы радио Sputnik ответил российский политический эксперт, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

"Ситуация в Донбассе обострилась в последние 3 недели, украинская делегация сорвала переговоры контактной группы в рамках Минского процесса, это произошло впервые за шесть лет, так что теперь руководству переговоров придется восстанавливать свою работу. Кроме того, в 5-6 раз возросла интенсивность обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в отношении городов Донбасса, впервые начали обстреливать приговоры Донецка, кроме того, наблюдатели и даже ОБСЕ обратили внимание, что крупные группировки военной техники из Киева подтягиваются к границе с Донбассом", ― рассказывает Марков.

К тому же, прошло тайное заседание Совета нацбезопасности Украины, где было принято решение о реализации так называемого "плана Б", и все полагают, что это не мирный план, говорит эксперт. Таким образом, возросла угроза обострения ситуации и возможной войны, полагает Марков.

По словам эксперта, есть три различные версии, почему Киев пошел на обострение ситуации в Донбассе. Первая из них ― в том, что Киев получил приказ начать боевые действия уже в апреле-мае, но эту версию эксперт полагает маловероятной.

"Вторая и наиболее вероятная версия связана с тем, что Зеленский хочет максимально понравиться новой русофобской администрации Джо Байдена, чтобы Вашингтон одобрил госпереворот, который сейчас совершает Зеленский, громя оппозиционные партии, бизнес и закрывая телеканалы", ― рассуждает Марков.

Третья версия заключается в том, что "Зеленский получил приказ от Вашингтона начать войну, но не сейчас, а в августе, когда случится обострение внутриполитической ситуации в России, которое планируют американские спецслужбы", такая версия по мнению эксперта, вероятна не более чем на 30%.

"Россия послала четкий сигнал киевскому режиму и его западным покровителям о том, что Россия защитит Донбасс, это четко сформулировал Владимир Путин… Драматическое развитие событий в Донбассе весьма вероятно, но может и не произойти", ― отмечает Марков.

"Сдетонирует" ли ситуация на Донбассе ситуацию в Беларуси?" По мнению политолога, ситуация в Беларуси коррелируется не столько с украинскими событиями, сколько с российскими, и с ними же коррелируется ситуация в Донбассе.

"Таким образом, нет функциональной зависимости… Но если попытка "российского Майдана" будет реализована, тогда для его усиления по периметру российских границ постараются "зажечь" конфликты", ― полагает собеседник Sputnik.

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