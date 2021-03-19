Источник материала: Хартия'97

Минчане напоминают о том, что День Воли близко 19.03.2021, 16:19

Жители четырех улиц организовались и выходят на акции каждый день.

- Жители Захарова-Пулихова-Антоновской-Первомайской выходят каждый день и напоминают о том, что День Воли близко, пишет телеграм-канал «Баста!» .

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