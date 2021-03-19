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Минчане напоминают о том, что День Воли близко
Источник материала: Хартия'97
Минчане напоминают о том, что День Воли близко
Жители четырех улиц организовались и выходят на акции каждый день.
- Жители Захарова-Пулихова-Антоновской-Первомайской выходят каждый день и напоминают о том, что День Воли близко, пишет телеграм-канал
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Жители четырех улиц организовались и выходят на акции каждый день.
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