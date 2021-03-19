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Киберспециалисты СБУ ликвидировала ботоферму, которая финансировалась из РФ

19.03.2021 16:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Киберспециалисты СБУ ликвидировала ботоферму, которая финансировалась из РФ

  • 19.03.2021, 16:14
Киберспециалисты СБУ ликвидировала ботоферму, которая финансировалась из РФ

Организаторы разоблаченной ботофермы создали более 5000 фейковых аккаунтов.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли работу финансируемой из РФ ботофермы, которая распространяла фейки об Украине. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба СБУ, пишет «Гордон».

Оперативники спецслужбы установили, что исполнители разместили оборудование в арендованной квартире в Киеве. Специализированные аппаратно-программные комплексы использовались для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения ложной информации среди населения. В общей сложности зафиксировано более 5000 таких аккаунтов.

"Исполнители действовали в интересах третьих лиц, поддерживавших гибридную войну против Украины. По замыслу заказчиков, искаженная информация должна была влиять на сознание людей для распространения негативных настроений в обществе и дискредитировать украинскую власть внутри страны и за ее пределами", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, для организации противоправной деятельности злоумышленники использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи.

Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование и более 3000 сим-карт.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

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Организаторы разоблаченной ботофермы создали более 5000 фейковых аккаунтов.
 
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