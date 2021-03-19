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Пашинян сохранит пост премьер-министра Армении до досрочных парламентских выборов
Источник материала: Хартия'97
Пашинян сохранит пост премьер-министра Армении до досрочных парламентских выборов
Накануне было объявлено, что 20 июня пройдут внеочередные выборы в национальный парламент страны.
Никол Пашинян сохранит пост премьер-министра Армении до проведения внеочередных парламентских выборов в стране. Об этом сообщил вице-спикер парламента Армении Ален Симонян, пишет
«Другой сценарий не обсуждался. Пашинян будет временно исполняющим обязанности», — отметил он.
Накануне Пашинян объявил о проведении 20 июня внеочередных выборов в национальный парламент.
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Накануне было объявлено, что 20 июня пройдут внеочередные выборы в национальный парламент страны.
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