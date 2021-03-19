Исследование: общее количество внешних кибератак в Беларуси выше, чем в среднем по СНГ

Источник материала: Tut.by

Разработчик антивирусных решений ESET провел исследование, чтобы определить уровень информационной безопасности компаний в странах СНГ. Оказалось, что в Беларуси более 90% организаций хотя бы раз подвергались внешним киберугрозами.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Nahel Abdul Hadi / Unsplash

Исследование было проведено в рамках запуска новой программы двухфакторной аутентификации ESET Secure Authentication. Аналитики выяснили, что чаще всего белорусские компании сталкиваются со спамом — в 83% случаях, а также вредоносным программным обеспечением — такая проблема встречалась у 71% респондентов. Другими популярными угрозами информационной безопасности в стране стали DDOS-атаки и шифраторы (14%). Еще 23% опрошенных признались, что им приходилось иметь дело с внешними атаками, но они не могли быть идентифицированы или представляли из себя совокупность угроз.

Стоит отметить, что общее количество внешних кибератак в Беларуси выше, чем в среднем по СНГ. Так, например, в других странах содружества показатель спам-атак в среднем составляет 68%, а показатель небезопасного ПО — 62%. Кроме того, в Беларуси доля предприятий, страдающих от целевых атак и корпоративного шпионажа в совокупности составляет 8%, что превышает средние показатели по странам СНГ на 3%.

Исследование также показало, что количество белорусских компаний, которые никогда не сталкивались с внешними угрозами, не превышает 7%, что в два раза меньше, чем в других странах СНГ.

Топ-5 самых частых внешних киберугроз в РБ:

спам;

вредоносное ПО;

DDOS-атаки;

фишинг;

шифраторы.

«Исследование показало, что вопрос информационной безопасности в Беларуси стоит очень остро. Во многом это связано с последствиями пандемии: изменился ландшафт киберугроз, экономическая ситуация нестабильна, многие руководители не хотят вкладывать дополнительные средства в цифровое благополучие в целях экономии. Чтобы обезопасить предпринимателей от активизировавшихся мошенников, мы сертифицировали в РБ решение двухфакторной аутентификации. Технология затрудняет планирование атаки злоумышленниками и обеспечивает безопасное подключение сотрудников на удаленной работе к внутренним системам предприятия. Данное решение многофункционально и широко применимо благодаря открытому API — его можно встроить в любую программу или офисное приложение, которое требует дополнительной защиты для входа. А минимальные системные требования позволяют компаниям не выделять дополнительные бюджеты на закупку дорогостоящего оборудования», — пояснил руководитель отдела по развитию бизнеса ESET в странах СНГ и Грузии Юрий Петренко.