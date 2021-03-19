В Гомеле установили администратора деструктивного Telegram-чата

Источник материала: ОНТ

Гомеле установили администратора деструктивного Telegram-чата" class="one-news__figure-img">

В Гомеле правоохранители установили администратора деструктивного Telegram-чата «Назва не прыдумана». Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Чатом управляла 38-летняя жительница областного центра. Женщина обсуждала с участниками виртуального сообщества протесты, координировала их действия на так называемых районных и дворовых маршах.

Чат был ликвидирован оперативниками. В отношении администратора составлены протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение милиционерам. Также гомельчанке вынесли официальное предупреждение в соответствии с законом «О противодействии экстремизму».



Фото: скриншот видео МВД

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