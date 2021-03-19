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Нарочно не придумаешь! 10 фото природы, которые вы никогда не забудете
Источник материала: ОНТ
Природа бывает разной: завораживающей, непредсказуемой, капризной и даже шокирующей. Она никого не оставляет равнодушным и никогда не перестанет восхищать человека своей мощью и красотой. Мы сделали подборку фотографий животных, а также природных явлений, которые вас точно удивят.
Симпатичный паучок
Орел, который не любит быть в кадре
Помидор «зашил» себя сам
Ничего необычного – просто гигантская муха Добсона
Крокодил Гена пришел в гости
Очень смелое дерево
Королевская кобра и бесстрашный человек
Неожиданно: муравей под микроскопом
Южноамериканская гарпия. Милая птичка, не правда ли?
Эффектное извержение вулкана
ФОТО: d3333p7, aquilasr, thatbackpackgirl, ThePoorAlwaysLose, g7en, d3333p7, Nic0487, TheLegendaryJet, ThaanksIHateIt, Risingmagpie / Reddit
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Природа бывает разной: завораживающей, непредсказуемой, капризной и даже шокирующей. Она никого не оставляет равнодушным и никогда не перестанет восхищать...
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