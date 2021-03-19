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Нарочно не придумаешь! 10 фото природы, которые вы никогда не забудете

19.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нарочно не придумаешь! 10 фото природы, которые вы никогда не забудете

Природа бывает разной: завораживающей, непредсказуемой, капризной и даже шокирующей. Она никого не оставляет равнодушным и никогда не перестанет восхищать человека своей мощью и красотой. Мы сделали подборку фотографий животных, а также природных явлений, которые вас точно удивят. 


Симпатичный паучок 


Орел, который не любит быть в кадре 


 

Помидор «зашил» себя сам  

 

Ничего необычного – просто гигантская муха Добсона 

Крокодил Гена пришел в гости 


 

Очень смелое дерево 


Королевская кобра и бесстрашный человек  



Неожиданно: муравей под микроскопом 


Южноамериканская гарпия. Милая птичка, не правда ли?  


Эффектное извержение вулкана

ФОТО: d3333p7, aquilasr, thatbackpackgirl, ThePoorAlwaysLose, g7en, d3333p7, Nic0487, TheLegendaryJet, ThaanksIHateIt, Risingmagpie / Reddit

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Природа бывает разной: завораживающей, непредсказуемой, капризной и даже шокирующей. Она никого не оставляет равнодушным и никогда не перестанет восхищать...
 
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