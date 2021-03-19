Нарочно не придумаешь! 10 фото природы, которые вы никогда не забудете

Источник материала: ОНТ

Природа бывает разной: завораживающей, непредсказуемой, капризной и даже шокирующей. Она никого не оставляет равнодушным и никогда не перестанет восхищать человека своей мощью и красотой. Мы сделали подборку фотографий животных, а также природных явлений, которые вас точно удивят.





Симпатичный паучок







Орел, который не любит быть в кадре





Помидор «зашил» себя сам



Ничего необычного – просто гигантская муха Добсона





Крокодил Гена пришел в гости





Очень смелое дерево







Королевская кобра и бесстрашный человек









Неожиданно: муравей под микроскопом







Южноамериканская гарпия. Милая птичка, не правда ли?







Эффектное извержение вулкана



ФОТО: d3333p7, aquilasr, thatbackpackgirl, ThePoorAlwaysLose, g7en, d3333p7, Nic0487, TheLegendaryJet, ThaanksIHateIt, Risingmagpie / Reddit

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