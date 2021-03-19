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Россиянка задушила шестилетнюю дочь

19.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россиянка задушила шестилетнюю дочь

В Самарской области (Россия) женщина задушила свою шестилетнюю дочь. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет России.

По сведениям источника, трагедия произошла 17 марта. Женщина 1978 года рождения задушила свою шестилетнюю дочь. Другие подробности не приводятся.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая заключена под стражу.

Фото: Pixabay

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В Самарской области (Россия) женщина задушила свою шестилетнюю дочь. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет России. По сведениям...
 
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