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Россиянка задушила шестилетнюю дочь
Источник материала: ОНТ
В Самарской области (Россия) женщина задушила свою шестилетнюю дочь. Об этом
По сведениям источника, трагедия произошла 17 марта. Женщина 1978 года рождения задушила свою шестилетнюю дочь. Другие подробности не приводятся.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая заключена под стражу.
Фото: Pixabay
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В Самарской области (Россия) женщина задушила свою шестилетнюю дочь. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет России. По сведениям...
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