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Модные платья 2021 года. ТОП-9
Источник материала: ОНТ
Платье в жизни женщины всегда играло важную роль. Но не каждое платье на это способно. Давайте же разберём, какие платья достойны высшего внимания в сезоне весна-лето 2021.
1. Кожаные платья.
Неспроста, я начала с самого эффектного варианта, поскольку фасон и длина у таких платьев может быть абсолютно любой. Рукав может быть коротким и длинным. Его можно носить и как верхнюю одежду.
2. Многоуровневая юбка.
Пожалуй, один из самых женственных трендов. Он с нами и в вечерних нарядах, и в повседневных. Ну и конечно же в летних платьях.
3. Отложные воротнички.
Я уже говорила о них отдельно, но напомню, что крупные акцентные воротнички, воротники в стиле ретро, или те, что слегка напоминают школьную форму украсят любое хлопковое платье.
4. Бахрома.
Да, именно бахрома! Причём, она может быть как на платьях, так и на аксессуарах и сумках. Это тренд, который освежит ваш образ и сделает его более интересным.
5. Активные плечи, рукава-буфы.
Это тренд прошлого сезона, но он продолжает встречаться, пусть и чуть реже. Может быть на платьях-жакетах, на платьях «на запах», но вполне имеет место быть.
6. Трикотажные платья.
Самый тёплый и уютный тренд. Обращаю ваше внимание, что трикотажные платья должны иметь полуприлегающий силуэт в длине сиди. Либо же платье водолазка, платье свитер, но опять же, свободного фасона.
7. Сети.
Морская тематика набирает обороты с приближением лета. Обращайте внимание на этот тренд, но помните о том, что под сетью вы должны быть наглухо закрыты, чтобы не чувствовать себя неловко.
8. Сборки и драпировки.
Тоже стали чаще встречаться, поэтому примеряйте как в более плотных вариантах, так и струящихся летних платьях.
9. Платья с разрезами.
Разрезы в разных местах: рукава, боковые разрезы, другие неожиданные места - все они сделают образ ультрасовременным.
Из принтов я бы рекомендовала обратить внимание на геометрию, горох, также актуален будет мелкий цветочный принт, морская тематика и абстрактные принты.
И помните, платьев в гардеробе женщины много не бывает, просто они у каждой свои!
Автор: Мария Лемешева
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Платье в жизни женщины всегда играло важную роль. Но не каждое платье на это способно. Давайте же разберём, какие платья достойны высшего внимания в сезоне...
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