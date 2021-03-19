Модные платья 2021 года. ТОП-9

Источник материала: ОНТ

Платье в жизни женщины всегда играло важную роль. Но не каждое платье на это способно. Давайте же разберём, какие платья достойны высшего внимания в сезоне весна-лето 2021.

1. Кожаные платья.

Неспроста, я начала с самого эффектного варианта, поскольку фасон и длина у таких платьев может быть абсолютно любой. Рукав может быть коротким и длинным. Его можно носить и как верхнюю одежду.

2. Многоуровневая юбка.

Пожалуй, один из самых женственных трендов. Он с нами и в вечерних нарядах, и в повседневных. Ну и конечно же в летних платьях.

3. Отложные воротнички.

Я уже говорила о них отдельно, но напомню, что крупные акцентные воротнички, воротники в стиле ретро, или те, что слегка напоминают школьную форму украсят любое хлопковое платье.

4. Бахрома.

Да, именно бахрома! Причём, она может быть как на платьях, так и на аксессуарах и сумках. Это тренд, который освежит ваш образ и сделает его более интересным.





5. Активные плечи, рукава-буфы.

Это тренд прошлого сезона, но он продолжает встречаться, пусть и чуть реже. Может быть на платьях-жакетах, на платьях «на запах», но вполне имеет место быть.

6. Трикотажные платья.

Самый тёплый и уютный тренд. Обращаю ваше внимание, что трикотажные платья должны иметь полуприлегающий силуэт в длине сиди. Либо же платье водолазка, платье свитер, но опять же, свободного фасона.

7. Сети.

Морская тематика набирает обороты с приближением лета. Обращайте внимание на этот тренд, но помните о том, что под сетью вы должны быть наглухо закрыты, чтобы не чувствовать себя неловко.





8. Сборки и драпировки.

Тоже стали чаще встречаться, поэтому примеряйте как в более плотных вариантах, так и струящихся летних платьях.

9. Платья с разрезами.

Разрезы в разных местах: рукава, боковые разрезы, другие неожиданные места - все они сделают образ ультрасовременным.





Из принтов я бы рекомендовала обратить внимание на геометрию, горох, также актуален будет мелкий цветочный принт, морская тематика и абстрактные принты.

И помните, платьев в гардеробе женщины много не бывает, просто они у каждой свои!

Автор: Мария Лемешева

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