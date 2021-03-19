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Марго Робби ударила ДиКаприо, а Эмилия Кларк станцевала: 5 примеров, когда актеры получили роли благодаря смекалке и внешности

19.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Марго Робби ударила ДиКаприо, а Эмилия Кларк станцевала: 5 примеров, когда актеры получили роли благодаря смекалке и внешности

Получить роль из-за своего эксцентричного поступка или необычной внешности? Легко! Нередко актрисы и актеры успешно проходят пробы благодаря своей сообразительности, а затем завоевывают сердца зрителей. Мы собрали истории знаменитостей, которые нашли, чем удивить режиссеров, и получили заветные роли.  

Энн Хэтэуэй. Фильм «Дьявол носит Prada»

Энди Сакс в фильме «Дьявол носит Prada» могла сыграть Рэйчел Макадамс. Однако она отказалась сниматься в картине. Энн Хэтэуэй тоже претендовала на роль. Встретившись с руководителями проекта, она написала на песке в небольшом саду слова «наймите меня». Актрисе удалось привлечь внимание, и ее утвердили.

 

Фото: кадр из фильма «Дьявол носит Prada»

 

Кристен Стюарт. Киносага «Сумерки»

В фильме «В диких условиях» Кристен Стюарт очень страстно смотрела на своего коллегу. Этот взгляд запомнился режиссеру «Сумерек» Кэтрин Хардвик, и она решила, что именно Стюарт идеально подходит на главную роль.

 

Фото: кадр из фильма «Сумерки. Сага. Новолуние»

 

 

Райан Гослинг. Фильм «Дневник памяти»

Сыграть Ноя в фильме «Дневник памяти» Райану Гослингу предложили из-за его внешности – режиссер счел ее слишком простой. По его мнению, Гослинг совсем не похож на других голливудских актеров и выглядит, как обычный парень.

 

Фото: кадр из фильма «Дневник памяти»

 

 Марго Робби. Фильм «Волк с Уолл-стрит»

Во время проб для картины «Волк с Уолл-стрит» Марго Робби нужно было поцеловать Леонардо ДиКаприо. Однако актриса решила, что этим никого не удивить. Тогда Робби дала ДиКаприо оглушительную пощечину. Этот поступок не остался незамеченным – актриса получила роль.

 

Фото: кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

 

 

Эмилия Кларк. Сериал «Игра престолов»

Эмилия Кларк очень хотела сыграть Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов». У нее получилось достичь цели: когда сценарист Дэвид Бениофф шутя попросил ее станцевать, она сделала это. По всей видимости, танец впечатлил создателей сериала. Кларк взяли в проект.  

Фото: кадр из сериала «Игра престолов» 

 

 

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Получить роль из-за своего эксцентричного поступка или необычной внешности? Легко! Нередко актрисы и актеры успешно проходят пробы благодаря своей...
 
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