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Лукашенко: Мир ошалел, и люди в этом мире потеряли ориентацию
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко посетил сегодня ОАО "Молочный мир" и по традиции пообщался с трудовым коллективом предприятия. Президент подчеркнул, что именно сейчас очень важно, что народ был един. Ведь весь мир переживает очень непростое время. И именно поэтому Глава государства объявил 2021-й год Годом народного единства. Об этом пишет
Президент отметил, что есть разные люди и разные мнения, не все довольны всем. Но главное, что все хотят жить в мире и в спокойствии.
ФОТО: БелТА
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Александр Лукашенко посетил сегодня ОАО "Молочный мир" и по традиции пообщался с трудовым коллективом предприятия. Президент подчеркнул, что именно сейчас очень...
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