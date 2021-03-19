Лукашенко: Мир ошалел, и люди в этом мире потеряли ориентацию

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко посетил сегодня ОАО "Молочный мир" и по традиции пообщался с трудовым коллективом предприятия. Президент подчеркнул, что именно сейчас очень важно, что народ был един. Ведь весь мир переживает очень непростое время. И именно поэтому Глава государства объявил 2021-й год Годом народного единства. Об этом пишет БелТА.

Президент отметил, что есть разные люди и разные мнения, не все довольны всем. Но главное, что все хотят жить в мире и в спокойствии.





ФОТО: БелТА

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