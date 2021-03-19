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В 2021 году церемония вручения «Оскар» пройдет в очном формате
Источник материала: ОНТ
Церемония вручения кинопремии «Оскар» в 2021 году 25 апреля пройдет в очном формате в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на открытое письмо организаторов мероприятия номинантам.
Как отметили в письме организаторы, церемония состоится в безопасном для участников формате. В частности, на мероприятии будет организована система экспресс ПЦР-тестов на COVID-19, а участников обяжут соблюдать определенные инструкции, которые могут розниться в зависимости от того, откуда они прибыли на церемонию.
При этом организаторы отдельно отметили, что вариант участия в церемонии посредством видеосвязи в этом году не будет доступен.
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Церемония вручения кинопремии «Оскар» в 2021 году 25 апреля пройдет в очном формате в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на открытое...
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