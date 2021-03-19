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Лукашенко о героизации нацизма: Мы этого "добра" хлебнули

19.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о героизации нацизма: Мы этого "добра" хлебнули

Александр Лукашенко сегодня посещал предприятие "Молочный мир". Во время общения с трудовым коллективом он высказал мнение, что мы должны больше общаться с нашей молодежью и рассказывать им об истории Беларуси, о том, что пережил наш народ. Об этом пишет БелТА.

Глава государства упомянул, что уже много раз обсуждалось на самом высоком уровне то, как мы должны противостоять героизации нацизма, как не должны забывать о настоящем геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны. 


ФОТО: БелТА

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Александр Лукашенко сегодня посещал предприятие "Молочный мир". Во время общения с трудовым коллективом он высказал мнение, что мы должны больше общаться с нашей...
 
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