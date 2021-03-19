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Лукашенко о героизации нацизма: Мы этого "добра" хлебнули
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня посещал предприятие "Молочный мир". Во время общения с трудовым коллективом он высказал мнение, что мы должны больше общаться с нашей молодежью и рассказывать им об истории Беларуси, о том, что пережил наш народ. Об этом пишет
Глава государства упомянул, что уже много раз обсуждалось на самом высоком уровне то, как мы должны противостоять героизации нацизма, как не должны забывать о настоящем геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны.
ФОТО: БелТА
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Александр Лукашенко сегодня посещал предприятие "Молочный мир". Во время общения с трудовым коллективом он высказал мнение, что мы должны больше общаться с нашей...
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