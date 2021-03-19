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Белорус Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера волгоградского «Ротора»
Источник материала: ОНТ
Белорусский специалист Александр Хацкевич покидает пост главного тренера волгоградского «Ротора».
Решение уволить Хацкевича приняло руководство футбольного клуба. Белорус возглавлял «Ротор» с декабря 2019 года, с ним команда вышла в премьер-лигу. Но сейчас, после 23 туров, волгоградцы занимают 13 место в турнирной таблице чемпионата России.
В последнем матче под руководством Хацкевича, состоявшемся 17 марта, «Ротор» крупно проиграл дома «Ростову» – 0:4.
Напомним, ранее белорусский тренер работал в киевском «Динамо», сборной Беларуси, «Витебске» и минском «Динамо», а также входил в тренерский штаб национальной команды Украины.
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Белорусский специалист Александр Хацкевич покидает пост главного тренера волгоградского «Ротора». Решение уволить Хацкевича приняло руководство футбольного...
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