Белорус Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера волгоградского «Ротора»

Источник материала: ОНТ

Белорусский специалист Александр Хацкевич покидает пост главного тренера волгоградского «Ротора».

Решение уволить Хацкевича приняло руководство футбольного клуба. Белорус возглавлял «Ротор» с декабря 2019 года, с ним команда вышла в премьер-лигу. Но сейчас, после 23 туров, волгоградцы занимают 13 место в турнирной таблице чемпионата России.

В последнем матче под руководством Хацкевича, состоявшемся 17 марта, «Ротор» крупно проиграл дома «Ростову» – 0:4.

Напомним, ранее белорусский тренер работал в киевском «Динамо», сборной Беларуси, «Витебске» и минском «Динамо», а также входил в тренерский штаб национальной команды Украины.

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