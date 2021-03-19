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Видео, которое довело взрослых до слез: 6-летний мальчик нашел самый душевный способ успокоить младшего брата

19.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Видео, которое довело взрослых до слез: 6-летний мальчик нашел самый душевный способ успокоить младшего брата

Интернет-пользователи остались под впечатлением от видео, на котором 6-летний мальчик успокаивает своего брата. Ролик опубликовал портал «Ридус». 

На кадрах – старший брат помогает младшему справиться с эмоциями. Мальчик делает это очень спокойно. Чтобы 4-летний ребенок вот-вот не расплакался, старший брат просит его сделать глубокий вдох, затем выдох. Это сработало – младший брат успокоился. 

Поступок 6-летнего мальчика восхитил пользователей Сети. Многие отметили в комментариях, что этот ребенок ведет себя гораздо мудрее, чем некоторые взрослые. 





ФОТО: pixabay

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Интернет-пользователи остались под впечатлением от видео, на котором 6-летний мальчик успокаивает своего брата. Ролик опубликовал портал «Ридус».  На кадрах –...
 
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