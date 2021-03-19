﻿ Учения под Ружанами: белорусские военные испытали управляемые ракеты «Атака». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Учения под Ружанами: белорусские военные испытали управляемые ракеты «Атака»

19.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Учения под Ружанами: белорусские военные испытали управляемые ракеты «Атака»

Беларусь усиливает обороноспособность. На полигоне под Ружанами наши военные испытали управляемые ракеты «Атака». Их задача – поражение танков всех типов, в том числе – с экранами динамической защиты, бронированных машин и вертолетов. Дальность стрельбы – до шести километров. 


Ракету могут запускать как с воздушного, так и с наземного носителя. Испытание проходит одновременно с белорусско-российским учением. И это первая партия ракет.

В перспективе Вооруженные Силы Беларуси собираются полностью обновить арсенал этого вооружения.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь усиливает обороноспособность. На полигоне под Ружанами наши военные испытали управляемые ракеты «Атака». Их задача – поражение танков всех типов, в том...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бело-красно-белые Колодищи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by