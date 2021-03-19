Учения под Ружанами: белорусские военные испытали управляемые ракеты «Атака»

Источник материала: ОНТ

Беларусь усиливает обороноспособность. На полигоне под Ружанами наши военные испытали управляемые ракеты «Атака». Их задача – поражение танков всех типов, в том числе – с экранами динамической защиты, бронированных машин и вертолетов. Дальность стрельбы – до шести километров.





Ракету могут запускать как с воздушного, так и с наземного носителя. Испытание проходит одновременно с белорусско-российским учением. И это первая партия ракет.

В перспективе Вооруженные Силы Беларуси собираются полностью обновить арсенал этого вооружения.

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