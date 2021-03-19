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Верх элегантности: Кейт Миддлтон вышла в свет в монохромном образе и восхитила британцев

19.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Верх элегантности: Кейт Миддлтон вышла в свет в монохромном образе и восхитила британцев

Герцог и герцогиня Кембриджские совершили рабочий визит на станцию скорой помощи в восточном Лондоне. Принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились с сотрудниками медицинского учреждения и побеседовали с ними на тему их опыта работы в условиях пандемии COVID-19, пишет lady.mail.ru. 

Для выхода Герцогиня Кембриджская выбрала стильный монохромный аутфит. Она надела длинное бежевое пальто Massimo Dutti. Из-под него был виден джемпер с высоким горлом такого же цвета. Также Кейт Миддлтон надела бежевые замшевые туфли Jimmy Choo и в тон наряду выбрала защитную маску Amaia Kids.

Дополнением к образу стал замшевая сумка-клатч Metier и серьги Kiki MCDonough.

ФОТО: kensingtonroyal / Instagram

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Герцог и герцогиня Кембриджские совершили рабочий визит на станцию скорой помощи в восточном Лондоне. Принц Уильям и Кейт...
 
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Верх элегантности: Кейт Миддлтон вышла в свет в монохромном образе и восхитила британцев
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