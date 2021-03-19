Лукашенко рассказал о том, как собирали корзину с подарками Путину

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси в ходе встречи с трудовым коллективом предприятия «Молочный мир» рассказал о том, как формировалась корзина с продуктовым набором для российского лидера Владимира Путина, передает БЕЛТА.

Как отметил Глава государства, подарочные наборы, которые вручаются зарубежным лидерам, в том числе Владимиру Путину, всегда отбираются продовольственные новинки. И, как подчеркнул Лукашенко, Путин никогда не жаловался на качество белорусских продуктов.

Президент также добавил, что в целом Владимир Путин хорошо относится к белорусской продукции.

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