Беспорядки в Мьянме: число жертв растет

Источник материала: ОНТ

Резиновым пулями полицейские Мьянмы 19 марта разгоняли протесты в районе Мьявадди. Ранены несколько человек.





Растет число жертв. С момента переворота, когда в начале февраля власть в стране захватили военные, жертв уже не менее двухсот двадцати четырех.

Акции вспыхивают в разных городах. Наравне со спецсредствами для их разгона силовики все чаще применяют боевое оружие. Также власти ограничивают работу интернета, чтобы помешать протестующим организовываться.

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