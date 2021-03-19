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Беспорядки в Мьянме: число жертв растет
Источник материала: ОНТ
Резиновым пулями полицейские Мьянмы 19 марта разгоняли протесты в районе Мьявадди. Ранены несколько человек.
Растет число жертв. С момента переворота, когда в начале февраля власть в стране захватили военные, жертв уже не менее двухсот двадцати четырех.
Акции вспыхивают в разных городах. Наравне со спецсредствами для их разгона силовики все чаще применяют боевое оружие. Также власти ограничивают работу интернета, чтобы помешать протестующим организовываться.
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Резиновым пулями полицейские Мьянмы 19 марта разгоняли протесты в районе Мьявадди. Ранены несколько человек. Растет число жертв. С момента переворота, когда в...
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