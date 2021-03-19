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Беспорядки в Мьянме: число жертв растет

19.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беспорядки в Мьянме: число жертв растет

Резиновым пулями полицейские Мьянмы 19 марта разгоняли протесты в районе Мьявадди. Ранены несколько человек. 


Растет число жертв. С момента переворота, когда в начале февраля власть в стране захватили военные, жертв уже не менее двухсот двадцати четырех. 

Акции вспыхивают в разных городах. Наравне со спецсредствами для их разгона силовики все чаще применяют боевое оружие. Также власти ограничивают работу интернета, чтобы помешать протестующим организовываться.

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Резиновым пулями полицейские Мьянмы 19 марта разгоняли протесты в районе Мьявадди. Ранены несколько человек.  Растет число жертв. С момента переворота, когда в...
 
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