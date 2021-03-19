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Лукашенко назвал Караева и Караника достойными кандидатами в президенты

19.03.2021 16:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко, рассуждая сегодня о транзите власти, который вовсе необязательно случится, привел пример будущего достойного кандидата в президенты, назвав при этом экс-главу МВД Караева и экс-министра здравоохранения Караника.

«Транзит власти один - выборы. Народ избрал. Всё. Мои дети после меня не будут президентом. Вот, у меня два человека моих здесь. Они могут участвовать в президентских выборах. При том будут крепкими кандидатами. Один генерал (Караев – ред.), второй губернатор (Караник – ред.). Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране. И таких уже, я так начинаю присматриваться, оказывается есть у нас люди, достойные, знающие страну. Они и будут конкурировать», - заявил Лукашенко.

 
 
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Лукашенко, рассуждая сегодня о транзите власти, который вовсе необязательно случится, привел пример будущего достойного кандидата в президенты, назвав при этом...
 
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