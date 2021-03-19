Минчанку приговорили к двум годам ограничения свободы за участие в трех мирных маршах

Суд Октябрьского района Минска 19 марта приговорил Светлану Братенкову к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа за участие в трех мирных протестных маршах.





Она признана виновной в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Процесс вела судья Ольга Неборская, гособвинение представлял прокурор Виктор Завадич. Согласно обвинению, Братенкова приняла активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях 16 и 23 августа и 6 сентября, где будто бы громко хлопала в ладоши, выходила на проезжую часть и препятствовала движению общественного транспорта на улицах Немига, Володарского, Ленина, проспекте Независимости, чем грубо нарушила общественный порядок и спокойствие граждан.

Обвиняемая не была задержана до суда, о возбуждении уголовного дела узнала из присланного по почте письма. Свою вину Братенкова не признала.

6 сентября она задерживалась за участие в марше и отбыла восемь суток административного ареста.