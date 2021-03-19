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Белорусско-российская группировка отработала миротворческую миссию – видео

19.03.2021 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

По сценарию тактического учения на первом этапе десантники заняли позиции. Было обеспечено создание наблюдательных пунктов и контрольно-пропускных постов. Таким образом миротворцы показали свое присутствие в зоне противостояния условных противников.

Личный состав сводного подразделения двух стран выполнил отражение нападения незаконного вооруженного формирования. Условный противник отказался сложить оружие и прекратил переговоры. Передовой отряд десантников высадился с вертолетов.

В задачи контингента входила охрана и сопровождение грузовой колонны. Для поддержки миротворцев применялись беспилотные летательные аппараты, в качестве бронетехники - машины десанта "Ракушка". В качестве артиллерии были задействованы минометные расчеты "Сани". На вооружении миротворческих сил также находятся новейшие образцы стрелкового оружия.

Всего в учении задействовано порядка 500 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ, а также более 80 военнослужащих Сил специальных операций вооруженных сил Беларуси.

Активная фаза первого в текущем году совместного российско-белорусского тактического учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций вооруженных сил Беларуси, посвященного миротворческой тематике, проходит в период с 16 по 19 марта.

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Российские и белорусские десантники провели маневры на полигоне в Ульяновской области. Смотрите на видео, как проходили совместные тактические учения на полигоне...
 
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