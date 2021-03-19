Лавров объяснил, что такое фриковая дипломатия западных политиков - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Лавров, выступая на заседании попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова в Москве, отметил, что страны Запада для сохранения своих геополитических позиций прибегают к абсолютно нелегитимным инструментам – от силового давления до односторонних санкций.

"В арсенале западных лидеров появился новый феномен - фейковая, а порой и фриковая дипломатия", - сказал министр.

Он подчеркнул, что альтернативные точки зрения Запад категорически отвергает, а выдвигаемые обвинения, которые не имеют обоснования, не подкрепляет доказательной базой.

Отношения между Россией и США переживают обострение после недавнего недипломатичного высказывания американского президента Джо Байдена в отношении своего российского коллеги Владимира Путина. В ответ российский лидер пожелал Байдену здоровья и предложил подискутировать в прямом эфире.

Читайте также:

В Кремле оценили возможность новой холодной войны между Россией и США

между Россией и США Зачем Байден оскорбил Путина и что ему за это было?

и что ему за это было? Кто обзывается, тот сам так называется: что Путин ответил Байдену