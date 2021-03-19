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Лавров объяснил, что такое фриковая дипломатия западных политиков - видео
19.03.2021 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Лавров, выступая на заседании попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова в Москве, отметил, что страны Запада для сохранения своих геополитических позиций прибегают к абсолютно нелегитимным инструментам – от силового давления до односторонних санкций.
"В арсенале западных лидеров появился новый феномен - фейковая, а порой и фриковая дипломатия", - сказал министр.
Он подчеркнул, что альтернативные точки зрения Запад категорически отвергает, а выдвигаемые обвинения, которые не имеют обоснования, не подкрепляет доказательной базой.
Отношения между Россией и США переживают обострение после недавнего недипломатичного высказывания американского президента Джо Байдена в отношении своего российского коллеги Владимира Путина. В ответ российский лидер пожелал Байдену здоровья и
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о новом методе, который появился в арсенале западных политиков. Смотрите на видео комментарий главы МИД РФ.
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