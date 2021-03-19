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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минчанку, которая сходила на три марша и хлопала в ладоши, приговорили к двум годам химии О возбуждении уголовного дела женщину известили по почте.

Судьяприговорилак двум года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Именно такой приговор запросил прокурор Виктор Завадич.Светлана Братенкова приняла участие в нескольких несанкционированных массовых мероприятиях — 16 августа, 23 августа и 6 сентября, где громко хлопала в ладоши, выходила на проезжую часть на улицах Немига, Володарского, Ленина, на проспекте Независимости, чем грубо нарушила общественный порядок и спокойствие граждан. Ее действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса. О возбуждении уголовного дела Светлану известили по почте.Свою вину женщина не признала.