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Минчанку, которая сходила на три марша и хлопала в ладоши, приговорили к двум годам химии

19.03.2021 17:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Минчанку, которая сходила на три марша и хлопала в ладоши, приговорили к двум годам химии
Иллюстративное фото
В суде Октябрьского района г. Минска 19 марта озвучили приговор по делу Светланы Братенковой за активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст.). 342 УК), сообщает spring96.org.

Судья Ольга Неборская приговорила Светлану Братенкову к двум года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Именно такой приговор запросил прокурор Виктор Завадич.

Светлана Братенкова приняла участие в нескольких несанкционированных массовых мероприятиях — 16 августа, 23 августа и 6 сентября, где громко хлопала в ладоши, выходила на проезжую часть на улицах Немига, Володарского, Ленина, на проспекте Независимости, чем грубо нарушила общественный порядок и спокойствие граждан. Ее действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса. О возбуждении уголовного дела Светлану известили по почте.

Свою вину женщина не признала.
 
Теги: Минск
 
 
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