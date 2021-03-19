Лукашенко высказался о своих потенциальных преемниках: «Один генерал, второй — губернатор»

Источник материала: UDF



Фото: Пул Первого

«Транзит власти один — выборы, народ избрал, все. Мои дети после меня не будут президентами. Вот, у меня тут два человека моих (показывает на Караева и Караника), они могут участвовать в президентских выборах, будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй — губернатор», - сказал Александр Лукашенко.