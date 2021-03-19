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Лукашенко высказался о своих потенциальных преемниках: «Один генерал, второй — губернатор»
Источник материала: UDF
Фото: Пул Первого
«Транзит власти один — выборы, народ избрал, все. Мои дети после меня не будут президентами. Вот, у меня тут два человека моих (показывает на Караева и Караника), они могут участвовать в президентских выборах, будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй — губернатор», - сказал Александр Лукашенко.
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Лукашенко снова заявил, что его сыновья не будут баллотироваться а президенты.
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