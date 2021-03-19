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«Снимаем все заработанные деньги с карточек»

19.03.2021 17:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Снимаем все заработанные деньги с карточек»

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  • 19.03.2021, 17:20
«Снимаем все заработанные деньги с карточек»
Фото: Reuters

Белорус о простом и действенном способе экономического воздействия на режим.

Читатель телеграм-канала «Баста!» напоминает об одном очень простом и в то же время очень действенном способе экономического давления на режим:

- Человек из госбанка дал понять, что самый худший вариант для государственной финансовой системы - это когда все белорусы массово станут снимать заработанные деньги со своих карт и платить везде наличными деньгами. Потеря огромных сумм остатков на счетах, которыми банки привыкли распоряжаться как своими - отправит в нокаут государственные банки (которые кстати ещё финансируют панельки и премии омону).

Придется выкручиваться, оправдываться, затыкать дыры. Пока наши с вами заработанные деньги находятся на карточках - они отчасти работают на государство и режим. А оно нам надо? Очень удобное и безопасное давление на режим! Забрал все свое - и ты уже высказался! Госбанки взвоют. Остатки на наших счетах, которые мы постепенно тратим - вот что они больше всего бояться потерять.

Плюс наши покупки перестанут быть видимыми для органов, налоговых и прочих надсмотрщиков. Тоже полезный бонус. Поэтому есть предложение! Ближайшее перечисление наших заработанных денег на карточку - снимаем все по максимуму. Пусть почувствуют как нас много! Пусть запаникуют! Каждый из нас вытащит свой кирпичик!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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Белорус о простом и действенном способе экономического воздействия на режим.
 
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