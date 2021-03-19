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Разработчики Falcon 9 показали аэротакси, летающее по принципу ракет

19.03.2021 17:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Разработчики Falcon 9 показали аэротакси, летающее по принципу ракет

  • 19.03.2021, 17:17
Разработчики Falcon 9 показали аэротакси, летающее по принципу ракет
фото Talyn Air

Новый транспорт разработчики планируют предложить как для гражданских пассажирских перевозок, так и для военных.

Американский стартап Talyn Air показал аэротакси, работающее с двухступенчатой системой (eVTOL): стартовая ступень с вертикальными взлетом/посадкой, плюс транспортная ступень — самолет с горизонтальным полетом.

Стартап основан бывшими инженерами SpaceX Джейми Галлом и Эваном Макейси, участвовавшими в создании ракеты-носителя Falcon 9, пишет Flight Global (перевод - «Униан»).

По словам Галла, двухступенчатая система этого такси в некотором роде похожа на систему Falcon 9. Ракета также возвращает свою ускорительную ступень обратно на Землю после запуска второй ступени и полезной нагрузки в атмосферу.


фото Talyn Air

«Вся система взлетает вертикально, затем переходит в горизонтальный режим и две части разделяются. Часть, отвечающая за вертикальный взлет и посадку, возвращается на взлетную площадку, а сам транспорт продолжает полет на длинную дистанцию. ... Затем он стыкуется в воздухе с другим аппаратом вертикального взлета/посадки в пункте назначения, переходит в вертикальный режим и совершает посадку», — рассказал Джейми Галл о новом проекте.

Разработчики предполагают, что с точки зрения расхода энергии такая схема будет более рентабельной, так как заряд аккумуляторов самого самолета не будет расходоваться на взлет и посадку.

Кроме того, в компании считают, что их разработка будет иметь в три раза большую дальность полета, чем аналогичные концепты — до 563 км, а транспортная ступень сможет перевозить грузы и пассажиров массой до 454 кг на скорости 330 км/ч.

Talyn Air уже провела летные испытания небольших прототипов, а также получила контракты ВМС и ВВС США на разработку, работы по которым должны быть выполнены до конца 2022 года.

Компания рассматривает варианты применения своего транспорта как для гражданских грузовых и пассажирских перевозок, так и для военных миссий. По словам Джейми Галла, аппараты для вооруженных сил США могут быть дополнительно оснащены «различными модификациями».

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Новый транспорт разработчики планируют предложить как для гражданских пассажирских перевозок, так и для военных.
 
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