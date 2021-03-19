Источник материала: Хартия'97

Главного редактора Hrodna.life оштрафовали на $4600 19.03.2021, 17:00

Алексей Шота

Алексей Шота собирается обжаловать решение суда.

Главного редактора Hrodna.life Алексея Шоту суд Ленинского района Гродно оштрафовал на 4600 долларов, его ноутбук конфисковали. Судья — Наталья Козел. Телеграм-канал Hrodna.life отмечает, что за эти деньги можно купить машину. Шота собирается обжаловать решение суда.

Главного редактора наказали «за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов». В суде было заявлено, что Алексей Шота разместил несколько материалов, в которых были ссылки или логотип телеграм-канала «НЕХТА», признанного в Беларуси «экстремистским». Но произошло это весной-летом 2020-го, когда упомянутый канал еще не попал в списки «эстремистских». Когда же такое решение было принято, Шота на сайте удалил все материалы с упоминаниями о нем, которые смог найти.

Редакция Hrodna.life сообщает, что штраф не повлияет на ее работу.

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