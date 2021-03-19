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Главного редактора Hrodna.life оштрафовали на $4600

19.03.2021 17:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Главного редактора Hrodna.life оштрафовали на $4600

  • 19.03.2021, 17:00
Главного редактора Hrodna.life оштрафовали на 00
Алексей Шота

Алексей Шота собирается обжаловать решение суда.

Главного редактора Hrodna.life Алексея Шоту суд Ленинского района Гродно оштрафовал на 4600 долларов, его ноутбук конфисковали. Судья — Наталья Козел. Телеграм-канал Hrodna.life отмечает, что за эти деньги можно купить машину. Шота собирается обжаловать решение суда.

Главного редактора наказали «за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов». В суде было заявлено, что Алексей Шота разместил несколько материалов, в которых были ссылки или логотип телеграм-канала «НЕХТА», признанного в Беларуси «экстремистским». Но произошло это весной-летом 2020-го, когда упомянутый канал еще не попал в списки «эстремистских». Когда же такое решение было принято, Шота на сайте удалил все материалы с упоминаниями о нем, которые смог найти.

Редакция Hrodna.life сообщает, что штраф не повлияет на ее работу.

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Теги: Гродно
 
 
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Алексей Шота собирается обжаловать решение суда.
 
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