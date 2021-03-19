ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вы хотите Караева в президенты? Лукашенко не против

19.03.2021 17:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лукашенко не намерен уходить и назвал потенциальных "кандидатов" на следующие выборы. Вам это не понравится.

Лукашенко, находясь сегодня в Гродно на одном из предприятий вдруг снова вспомнил, что его дети не будут президентами, а потом привел в пример двух достойных по его мнению кандидатов. 

"Транзит власти один – выборы. Народ избрал – все. Мои дети после меня не будут президентами. Вот (показывает на главу области Караника и на экс-министра МВД Караева – прим.ред) у меня два человека моих здесь – они могут участвовать в президентских выборах. 

Притом будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй "губернатор". Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране… Я так начинаю уже присматриваться – оказывается, есть у нас люди достойные, знающие страну. Они будут конкурировать", - цитирует Лукашенко «Пул первого» 


 
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко не намерен уходить и назвал потенциальных "кандидатов" на следующие выборы. Вам это не понравится.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беспорядки в Мьянме: число жертв растет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by