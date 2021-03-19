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Лукашенко показал «своих людей», которые могут стать «крепкими кандидатами» на президентских выборах
19.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правитель заверил: «Мои дети после меня не будут президентами».
Скриншот видео телеграм-канала «Пул Первого»
— Транзит власти один — выборы: народ избрал — всё, — заявил Лукашенко на встрече с работниками предприятия «Молочный мир». — Мои дети после меня не будут президентами.
Вот у меня тут два человека моих (показал на Караева и Караника – прим. «С»). Они могут участвовать в президентских выборах, будут крепкими кандидатами. Один — генерал, второй — губернатор.
Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране. И таких уже, я так начинаю уже присматриваться, оказывается, есть у нас люди достойные, знающие страну. Они и будут конкурировать.
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Лукашенко показал «своих людей», которые могут стать «крепкими кандидатами» на президентских выборах
И заверил: «Мои дети после меня не будут президентами».
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