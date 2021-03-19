Лещеня: «Работа «Схода» нацелена на выход из политического кризиса в стране посредством переговоров»

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Экс-посол Игорь Лещеня, избранный председателем Схода народных делегатов, — о дальнейших планах платформы.





19 марта представители цифровой платформы «Сход» провели первую пресс-конференцию. В понедельник, 15 марта, председателем «Схода» избран экс-посол в Словакии Игорь Лещеня, секретарем — гражданский активист из Уручья Юрий Донсков. Они ответили на вопросы журналистов.

— Этой встречей мы показываем, что «Сход» формируется, структурируется, начинает работать и заявлять о себе. Что такое «Сход»? Его можно определить и как группу делегатов, которых избирают реальные люди. И, конечно же, это уникальная переговорная площадка в режиме онлайн, — отметил Игорь Лещеня.





Игорь Лещеня

Говоря о делегатах платформы (их 151), дипломат подчеркнул, что они представляют наиболее неравнодушную часть белорусского общества.

— У нас есть очень серьезная шкала целей, но если все их суммировать, попытаться свести к какой-то результирующей линии, то получается, что работа «Схода» нацелена на выход из политического кризиса в стране посредством переговоров.

Мы это видим как диалог внутри общества. И как диалог с лидерами протеста, так и диалог с властью.

Лещеня подчеркнул, что платфома является надпартийной, независимой структурой, которая может привлекать не только сторонников перемен, но и тех, кто продолжает симпатизировать властям:

— Мы будем рады представителям даже «Белой Руси», если они готовы открыто дискутировать и искать компромиссное решение. Уникальность платформы в том, что у ее делегатов есть прямая связь с теми, кто их избрал, кто их слушает и смотрит. Чего, к сожалению, не хватает органам власти , — подчеркнул дипломат.

На данный момент делегатами схода формируются рабочие группы, которые будут заниматься вопросами как на уровне местного самоуправления, так и проблемами общегосударственного масштаба.

Юрий Донсков: ««Сход» абсолютно открыт для всех политических сил»

Активист и секретарь «Схода» Юрий Донсков кратко презентовал платформу, пояснив, почему на нее важно обратить внимание:

— «Сход» абсолютно открыт для всех политических сил.

— Открытая рейтинговая система позволит оценить как любого отдельного делегата, так и работу платформы в целом. Ее можно применить, например, для отзыва или смены делегата.

— Основа работы «Схода» — обратная связь с избирателями. Заседания, работа и повестка будут все время открытыми.

— Территориальность — «Сход» будет собирать общественную повестку и запросы граждан по всей стране.

— «Сход» может создавать продукт как на основе личного активизма, работая в качестве социального хакатона, так и оценивая имеющиеся предложения от политических и общественных сил, располагающих своими ресурсами — для построения общенационального диалога.

— «Сход» — это независимая площадка, которая управляется запросами избирателей, а не кем-либо из делегатов или политическим штабом.

По слова Донскова, на сегодня делегатами платформы созданы ряд рабочих групп — от информационной до юридической.





Юрий Донсков

По словам Донскова, «Сход» призвал политические силы страны, включая парламент и Администрацию президента, присоединиться к открытым слушаниям по вопросу выхода из политического кризиса.

— Мы уверены, что все, кому небезразлична судьба народа, примут участие в слушаниях и представят свои планы. Наша работа —донести эти позиции до людей и, по сути, обеспечить обратную связь. Это позволит нам объединить усилия и сделать так, чтобы каждый понял свою роль на пути к переменам, — отметил Юрий Донсков.

Он особо подчеркнул, что перспектива работы платформы не ограничивается ближайшими месяцами. Речь идет о годах — если деятельность делегатов будет востребована обществом.





Представители «Схода» прокомментировали подробности от Генпрокуратуры о предложениях по усилению ответственности за экстремистскую деятельность.

По мнению Игоря Лещени, если в результате ужесточения законодательства независимые СМИ замолчат, это усложнит одной части общества возможность слышать противоположную сторону:

— Заметание горящих углей не назовешь урегулированием, как не назовешь национальным единством обозначение части общества в качестве врага.

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Цифровая платформа «Сход» была запущена 6 января . Инициатива предоставила возможность выдвигаться самостоятельно и выбирать народных представителей для ведения национального диалога.

Каждый желающий может смотреть в прямом эфире заседания «Схода» по субботам, задавать вопросы, а также предлагать своим делегатам темы для работы через сайт shodbelarus.org.

23 марта в 20.00 пройдут первые слушания , в них будет участвовать представитель Народного Антикризисного Управления.