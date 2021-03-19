Бывший дипломат Ковалевский: Мы рассчитываем, что из-за внутреннего и внешнего давления власти будут вынуждены начать диалог

Команда белорусского демократического лидера Светланы Тихановской рассчитывает на то, что из-за внутреннего и внешнего давления власти будут вынуждены начать диалог о разрешении кризиса в стране. Об заявил представитель Тихановской по международным делам бывший дипломат Валерий Ковалевский.





Ковалевский сообщил, что до и после начала голосования команда Тихановской консультировалась с правительствами стран Евросоюза, структурами ЕС, Соединенными Штатами и международными структурами, и все они отреагировали на инициативу «категорически положительно».

«Все рассматривают это как конструктивный способ взаимодействия с обществом. Это (голосование. — БелаПАН.) покажет зрелость общества, прежде всего в том, что белорусы осознают наличие кризиса в Беларуси, то, что этот кризис затягивается и становится очень вредным для страны», — считает он.

По словам представителя Тихановской, в международных структурах есть понимание того, что только диалог, переговоры могут быть выходом из сложившейся ситуации, поскольку альтернативой может быть просто абсолютное подавление протеста и навязывание белорусам той модели, которая уже категорически устарела для общества.

«Если говорить, каким будет следующий шаг, то мы рассчитываем, что внутреннее и внешнее давление, в том числе с использованием результатов голосования, приведет к тому, что власти все же будут вынуждены начать этот диалог. Как он начнется, будет развиваться и к чему приведет, зависит во многом от нас — от тех структур, которые занимаются этим практически», — подчеркнул Ковалевский.

Пресс-конференция состоялась через сутки после того, как Тихановская объявила о начале общенационального голосования на платформе «Голос» за организацию переговоров с представителями властей Беларуси. Количество проголосовавших достигло почти 495 тысяч, около 99% из них выступают за переговоры.

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