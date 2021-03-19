ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бывший дипломат Ковалевский: Мы рассчитываем, что из-за внутреннего и внешнего давления власти будут вынуждены начать диалог

19.03.2021 17:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Команда белорусского демократического лидера Светланы Тихановской рассчитывает на то, что из-за внутреннего и внешнего давления власти будут вынуждены начать диалог о разрешении кризиса в стране. Об заявил представитель Тихановской по международным делам бывший дипломат Валерий Ковалевский.

Бывший дипломат Ковалевский: Мы рассчитываем, что из-за внутреннего и внешнего давления власти будут вынуждены начать диалог

Ковалевский сообщил, что до и после начала голосования команда Тихановской консультировалась с правительствами стран Евросоюза, структурами ЕС, Соединенными Штатами и международными структурами, и все они отреагировали на инициативу «категорически положительно».

«Все рассматривают это как конструктивный способ взаимодействия с обществом. Это (голосование. — БелаПАН.) покажет зрелость общества, прежде всего в том, что белорусы осознают наличие кризиса в Беларуси, то, что этот кризис затягивается и становится очень вредным для страны», — считает он.

По словам представителя Тихановской, в международных структурах есть понимание того, что только диалог, переговоры могут быть выходом из сложившейся ситуации, поскольку альтернативой может быть просто абсолютное подавление протеста и навязывание белорусам той модели, которая уже категорически устарела для общества.

«Если говорить, каким будет следующий шаг, то мы рассчитываем, что внутреннее и внешнее давление, в том числе с использованием результатов голосования, приведет к тому, что власти все же будут вынуждены начать этот диалог. Как он начнется, будет развиваться и к чему приведет, зависит во многом от нас — от тех структур, которые занимаются этим практически», — подчеркнул Ковалевский.

Пресс-конференция состоялась через сутки после того, как Тихановская объявила о начале общенационального голосования на платформе «Голос» за организацию переговоров с представителями властей Беларуси. Количество проголосовавших достигло почти 495 тысяч, около 99% из них выступают за переговоры.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда белорусского демократического лидера Светланы Тихановской рассчитывает на то, что из-за внутреннего и внешнего давления власти будут вынуждены начать...
 
Новости дня
Новости разные
 
США и Китай начали переговоры на Аляске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by