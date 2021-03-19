Гора самоцветов: как выглядят самые дорогие и крупные изумруды России

Источник материала: Sputnik Беларусь

Изумрудные копи Урала были обнаружены в 1830-е годы. Сегодня предприятие "Мариинский прииск" на базе Малышевского месторождения ежегодно добывает 150 килограммов изумрудов, 15 килограммов александритов, более пяти тонн бериллов. Уральские камни, известные как "Малышевские изумруды", высоко ценятся в мире благодаря уникальному желтоватому оттенку, несвойственному этому минералу.

Изумруд , наравне с алмазом, сапфиром, рубином, относится к самоцветам первого порядка. Идеальный изумруд весом от 5 карат ценится дороже алмазов!

Как добывают драгоценные бериллы и как выглядят самые крупные изумруды Урала – смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь .

Также на Sputnik:

Перепечатка данного материала допускается только с письменного разрешения редакции Sputnik Беларусь.

Самое интересное ищите в нашем канале на Яндекс.Дзен , а самое важное на нашем канале в Telegram