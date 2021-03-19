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Гора самоцветов: как выглядят самые дорогие и крупные изумруды России

19.03.2021 17:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Изумрудные копи Урала были обнаружены в 1830-е годы. Сегодня предприятие "Мариинский прииск" на базе Малышевского месторождения ежегодно добывает 150 килограммов изумрудов, 15 килограммов александритов, более пяти тонн бериллов. Уральские камни, известные как "Малышевские изумруды", высоко ценятся в мире благодаря уникальному желтоватому оттенку, несвойственному этому минералу.

Изумруд, наравне с алмазом, сапфиром, рубином, относится к самоцветам первого порядка. Идеальный изумруд весом от 5 карат ценится дороже алмазов!

Как добывают драгоценные бериллы и как выглядят самые крупные изумруды Урала  – смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь.

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Один из самых красивейших драгоценных камней на земле – изумруд – добывают в недрах Уральских гор, которые издавна славятся своими самоцветами.
 
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