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Гора самоцветов: как выглядят самые дорогие и крупные изумруды России
19.03.2021 17:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Изумрудные копи Урала были обнаружены в 1830-е годы. Сегодня предприятие "Мариинский прииск" на базе Малышевского месторождения ежегодно добывает 150 килограммов изумрудов, 15 килограммов александритов, более пяти тонн бериллов. Уральские камни, известные как "Малышевские изумруды", высоко ценятся в мире благодаря уникальному желтоватому оттенку, несвойственному этому минералу.
Как добывают драгоценные бериллы и как выглядят самые крупные изумруды Урала – смотрите в фотоленте
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Один из самых красивейших драгоценных камней на земле – изумруд – добывают в недрах Уральских гор, которые издавна славятся своими самоцветами.
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